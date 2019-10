Tendenza Sandali Satin A/I 2019

Che meraviglia il Raso!

I 9 Sandali in raso da non perdere per l’Autunno/Inverno

Tendenza Sandali Satin A/I 2019 – Le scarpe in raso sono il nuovo must have in fatto di accessori donna della Moda Autunno/Inverno 2019-2020.

Tra charm e vanità, le slingback in satin con fiocchi e lacci alle caviglia conquistano al primo sguardo e senza alcuno sforzo. Un’attrazione fatale che si preannuncia imprescindibile in un guardaroba invernale da vera fashion victim!

Ecco allora i 9 sandali in satin più belli per chi è pronta ad osare: colori pop e lucentezza.. da mattina a sera!

Cominciamo da Balmain che, per un modico prezzo di 690 Euro, propone delle décolletées in raso nero e argento con tacchi a spillo e decorazioni con strass. Ideali per cene e serate romantiche.

Per slanciare la vostre mise con un tocco extra di femminilità invece, arriva la scarpa in raso di viscosa e seta rosa con punta affusolata, tacco alto e un morbido cinturino arricciato, firmata Altuzarra.

Da aggiungere alla collezione, la décolleté in raso acquamarina, con cinturino posteriore e maxi gioiello scintillante di Amina Muaddi, a 750 euro.

Favolose anche di giorno con jeans strappati o pantaloni da uomo, le slingkback BB di Balenciaga in raso, dalla squillante tonalità giallo lime.

Vanitose e femminili anche le décolletées “LVR EXCLUSIVE” in raso rosa firmate The Attico, acquistabili al prezzo di 690 euro.

E per tutti i vostro happening serali fino a Capodanno, ecco i sandali in raso verde smeraldo con tacco a spillo e cinturino alla caviglia di Prada.

Decisamente grintose anche le slippers couture di N°21, ideali per lunghe giornate in ufficio con jeans e t-shirt bianca, a 400 euro. E da indossare soprattutto di giorno, le mules in satin nero con cristalli decoro Miu Miu, ad un prezzo di 590 euro.

E se non volete passare inosservate, allora il modello verde lime di ASOS DESIGN, è quello che fa per voi: l’ideale per stravolgere tutti i tailleur stampa check dell’autunno!