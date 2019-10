Oroscopo del giorno 14 Ottobre 2019 Lunedì

Oroscopo del giorno 14 Ottobre 2019 Lunedì è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 14 Ottobre 2019 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Una separazione temporanea tra te e il partner potrebbe farti provare sentimenti contrastanti. Potresti aver bisogno di un pò di tempo per te, ma ti mancherà la tua metà! La tua insicurezza potrebbe sorgere e potresti iniziare a chiederti se c’è qualcun altro che ha preso il tuo posto. Concentrati sui tuoi progetti e goditi la pace e la tranquillità. Stai costruendo montagne!



LEONE ⭐⭐ TOP:Il partner può sembrare più interessato agli affari che a te in questo momento. Alcune decisioni devono essere prese e la tua metà potrebbe occuparsene per gran parte della serata. La passione per te è ancora forte, ma per ora è stata messa in secondo piano. Non pensare di aver perso il tuo fascino. Aspetta fino a domani e tutto dovrebbe tornare di nuovo normale.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Troppe cose da fare in casa potrebbero farti correre come un matto. Potrebbe essere necessario fare molte chiamate, vedere troppe persone o occuparsi di alcuni documenti piuttosto noiosi. Prenditi qualche minuto per te e concediti qualche pausa. Esci all’aria aperta. Questo ti calmerà e ti aiuterà a rimanere sano di mente.

Oroscopo del giorno 14 Ottobre 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui non avrai voglia di fare nulla. Mentre sei fuori farai acquisti necessari per prenderti cura dell’essenziale e a casa probabilmente vorrai stare davanti alla TV. Non sentirti in colpa per questo. Tutti abbiamo bisogno di giorni come questo. Rilassati e domani sarai di nuovo te.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Probabilmente ti senti forte, sano ed energico. Potresti essere incline a svolgere compiti enormi, alcuni dei quali sono più appropriati per tre persone invece che una. Stai attento. Potresti assumere più responsabilità di quelle che puoi gestire. Calmati!



CAPRICORNO ⭐ TOP:Hai festeggiato ieri sera? Ti sarai certamente divertito ma oggi la testa è pesante e lo stomaco troppo scombussolato per indulgere in cibi e bevande! Vacci piano oggi se puoi. Se hai una giornata frenetica, resta concentrato. L’agitazione può aumentare il tuo malessere.



Oroscopo del giorno 14 Ottobre 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:I concetti spirituali possono sembrare inafferrabili e incomprensibili oggi. Potresti avere difficoltà a concentrarti sui libri e la tua mente potrebbe vagare in tutte le direzioni. Chiedi chiarimenti agli amici che seguono il tuo stesso percorso. Se non altro, ti godrai della discussione.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti essere ossessionato dal romanticismo. I romanzi d’amore potrebbero essere particolarmente interessanti e potresti provare alcuni esperimenti su come migliorare il tuo sex appeal. Se provi a programmare un incontro intimo con il partner, non essere sorpreso se ci saranno ostacoli, come ad esempio problemi di lavoro. Potresti dover aspettare fino a domani!



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Adesso è difficile rimanere concentrati. La tua mente è su qualcosa di meraviglioso che sta accadendo. Ieri è stata una fantasia giornata! Potresti andare in giro in uno stato confusionale, cercando di dare un senso a tutto. Dovrai scendere sul pianeta terra e affrontare di nuovo la realtà, ma non è necessario farlo ora!



Oroscopo del giorno 14 Ottobre 2019 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno una volta ha detto che non si deve voler ssere troppo ricchi, ma oggi potresti pensare che questa affermazione sia falsa, almeno per quanto riguarda un amico. Questa persona potrebbe aver ricevuto molto denaro e potrà chiedere il tuo consiglio. Sii saggio!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: La tua famiglia potrebbe essere un rifugio felice stasera. Buon cibo e vivaci conversazioni aumentano l’atmosfera mentre ospiti e familiari si godono la reciproca compagnia. Tutti si divertiranno, compreso te.



PESCI ⭐⭐ TOP:Oggi potrebbe aver luogo un evento improvvisato con alcuni vicini. Qualcuno potrebbe iniziare un giro di pettegolezzi e questo potrebbe spegnerti. Potresti chiederti se inizieranno a fare lo stesso con te quando te ne andrai! Allontanati se puoi. Ascoltare certi discorsi potrebbe farti venire il mal di testa. Il pettegolezzo è il rifugio delle persone che non hanno una vita da raccontare.