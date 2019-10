iPhone 11, Pro e Pro Max: un ulteriore salto in avanti

iPhone 11 arriva quindi in tre differenti modelli che, nelle due versioni top, assumono per la prima volta la dicitura Pro: iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Scopriamo insieme tutte le novità. Per quanto riguarda gli schermi, Apple ha scelto un 6,1” Liquid Retina per l’iPhone 11 mentre l’iPhone 11 Pro, monterà uno schermo Super Retina XDR OLED da 5,8” che diventa da 6,5” per la versione Pro Max.

Lo stesso giorno, insieme a questo modello base chiamato semplicemente iPhone 11 , la società della mela ha annunciato anche iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : i tre dispositivi hanno diverse caratteristiche in comune, ma le varianti Pro offrono specifiche più avanzate (in particolare su display e fotocamere), a fronte di un prezzo più alto.