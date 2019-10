Oroscopo del giorno 15 Ottobre 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 15 Ottobre 2019 Martedì è il segno del Capricorno è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 15 Ottobre 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Sei romantico per natura, ma oggi probabilmente sei più interessato alla sensualità che alle rose e allo champagne. Sei più propenso all’azione. Questo va bene per il tuo partner se è nello stesso stato d’animo. Usa il tuo intuito per capire.



LEONE ⭐⭐ TOP:Negli ultimi anni sei stato consapevole che sia tu che il tuo percorso di vita stanno cambiando. Questo non è sempre stato facile per te, perché a volte significa dire addio a parti di te a cui sei piuttosto affezionato. Oggi la tensione della settimana passata potrebbe arrivarti. Disinnesca la tensione. Fai un allenamento, fai acquisti o pulisci la casa. Tieni sotto controllo le emozioni.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Hai deciso di fare una pulizia accurata della tua casa? Potresti essere andato in un negozio e aver acquistato ogni tipo di detergente in commercio. Sei determinato a non mollare fino a quando la casa non sarà immacolata. Utilizza detergenti naturali, se possibile. Le sostanze chimiche potrebbero sembrare particolarmente tossiche oggi. Non provare a fare tutto ora. Prenditi cura dell’indispensabile, poi lascia il resto per domani.

Oroscopo del giorno 15 Ottobre 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi ti sentirai piuttosto teso e incolperai la noia e il malcontento per la tua vita attuale. Potresti passare gran parte della mattinata a sognare ad occhi aperti, formulando piani scandalosi per sfuggire dalla routine. Mentre lo fai potresti scoprire un’idea che non è solo attraente, ma anche fattibile. Considerala attentamente nei prossimi giorni!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Hai intenzione di ascoltare un sermone, una lezione o un discorso di qualche tipo oggi? Non essere sorpreso se ciò che ascolterai dall’altoparlante risulterà essere più aria che informazioni utili. Probabilmente è più interessato a sfogare i sentimenti che a presentare i fatti. Anche le opinioni possono essere preziose, quindi ascoltale. Prendi tutto con le pinze fino a quando non avrai verificato i fatti.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Se sei dell’umore giusto per l’amore, ricorda anche di essere sensibile alle esigenze del tuo partner e di dare molto amore in cambio. Non dimenticare che champagne e cioccolato funzionano ancora! O un bagno caldo in una vasca… quello allevia sicuramente qualsiasi tensione!



Oroscopo del giorno 15 Ottobre 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP:Ti senti come se stessi per esplodere? La tensione potrebbe essersi accumulata durante la settimana e ora potrebbe non esserci alcuno sbocco. Se non stai attento, potresti riversarla su quelli più vicini a te. Fai un allenamento o pulisci la casa. Impegnati in qualsiasi tipo di attività fisica e fai funzionare le endorfine in modo da poterti sentire di nuovo bene. La vita è troppo breve per essere sprecata nello stress.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:I sogni oscuri possono tormentare il tuo sonno e farti svegliare nella notte. I sogni probabilmente non rappresentano altro che la tua mente inconscia che rilascia la più oscura delle tue preoccupazioni, paure e frustrazioni che hai attraversato la scorsa settimana. Uno studio più attento di ciò che i simboli significano per te potrebbe essere illuminante ora. Prendine nota!



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Una donna, forse tua madre, potrebbe farti visita oggi. Potrebbe non essere di buon umore, quindi forse è meglio portarla fuori in pubblico dove dovrà mantenere un pò di autocontrollo. Altrimenti, potresti prepararti a farti rimproverare su qualcosa che sembra insignificante. Disinnesca la situazione incoraggiandola a parlare di ciò che la disturba davvero. Probabilmente non sei tu.



Oroscopo del giorno 15 Ottobre 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: C’era un compito che avresti voluto portare a termine e che è stato ritardato per motivi indipendenti dalla tua volontà? Non ti ossessionare. Non è colpa tua e non puoi farci niente. Trova qualcos’altro da fare in modo da non pensarci. Meglio ancora, esci con un amico e cerca di distrarti!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo partner potrebbe essere preoccupato perché un membro della famiglia è malato. Regala simpatia, ma non aspettarti alcuna gratitudine in cambio per ora. Se si tratta di un partner commerciale invece, potrebbe essere necessario sostenere un carico di lavoro più pesante durante la settimana prossima. Il membro della famiglia si riprenderà, ma non sarà molto espansivo con nessuno fino a quel momento.



PESCI ⭐⭐ TOP:Il traffico nel tuo quartiere potrebbe essere congestionato in modo assurdo. Forse un incidente o dei lavori in corso stanno bloccando la strada. Potrebbe essere quasi impossibile arrivare ovunque in auto, anche al supermercato. Se devi uscire, passeggiare o andare in bicicletta, potrebbe volerci un’ora per fare ciò che normalmente richiede alcuni minuti. Resta a casa!