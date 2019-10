Centri benessere Austria: la bellezza è “totale”

I luoghi più esclusivi per la cura del corpo

Trattamenti innovativi tra il verde della natura

Centri benessere Austria – Stai cercando un luogo in cui rilassarti e prenderti cura della tua pelle dopo lunghi mesi di esposizione al sole? Allora è l’Austria la destinazione che fa al caso tu!

Ecco le strutture in cui concederti un pacchetto luxury di relax, bellezza e natura:

Bio-Hotel Stanglwirt ***** di Kitzbühel / Going am Wilden Kaiser, Austria: insignito del titolo “World’s Best Wellness Spa”, il Bio-Hotel è una cornice esclusiva in cui sperimentare i trattamenti di “clean beauty” tanto amati dalle star di Hollywood, firmati Dr. Barbara Sturm: beauty-guru, scienziata molecolare e chirurgo estetico.

Il risultato della skin care ideata dalla dottoressa è l’effetto “Sturm Glow” , ovvero un incarnato fresco, luminoso, visibilmente ringiovanito e rassodato. Merito di una combinazione studiata ad hoc tra filler dermici, agenti attivi rigenerativi e agenti antinfiammatori propri del corpo, che stimolano la nuova produzione di collagene.

All’interno della Green-SPA potrai regalarti 1.500 mq di benessere con 24 cabine e un’esclusiva Detox Lounge, dove le pareti in lichene naturale stabilizzato, donano benessere psicofisico e la piacevole sensazione di essere a contatto con la natura.

Passiamo poi al Gradonna Mountain Resort ****S, Kals, Tirolo orientale, Austria. Qui potrai concederti trattamenti a base di ricette e materie prime regionali, altamente efficienti e performanti grazie alla manualità di esperte estetiste e ad un’ambientazione unica. Un luogo di relax e benessere totali con un menù di trattamenti di altissima qualità, molti dei quali realizzati con la nuova linea cosmetica 100% vegana, bio e cruelty free “Magdalena’s – Made in Tyrol” creata, sviluppata e prodotta in Tirolo.

Da provare assolutamente lo scrub al pino cembro e cristalli di sale montano. Perfetto per donare luce alla pelle dopo le lunghe esposizioni al sole.

All’iconico Interalpen Hotel Tyrol *****S di Seefeld/Buchen invece, ti attende una Spa di 5.300 mq. con un’area destinata esclusivamente al pubblico femminile. La Ladies Spa è studiata per il benessere assoluto, alla quale si aggiunge una Private Spa per trattamenti di coppia esclusivi.

Oltre a vantare una delle piscine interne più lunghe di tutto l’arco alpino (50 metri), la SPA offre un menù di trattamenti estetici e massaggi che contempla i migliori brand cosmetici al mondo come Sisley, Dermalogica e Salin de Biosel.

Da provare dopo l’estate il “DeepCleasing”, una coccola della pelle che termina con una maschera finale e un nutrimento equilibrante viso firmato Dermalogica, per un effetto rigenerante e luminoso.