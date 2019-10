Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2019 Mercoledì è il segno dei Pesci è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Se ti senti irritabile nell’affrontare le faccende quotidiane, sappi che non sei solo. Il tuo umore può essere infuriato dalla visita di un amico ancora più scontroso di te. Fai una pausa e una lunga passeggiata per schiarirti la testa e sollevare il morale. Domani è un altro giorno.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Ok, la festa è finita. È ora di mettere da parte i piaceri, lo champagne, il tartufo al cioccolato e chissà cos’altro. Dai un’occhiata in casa e metti le cose in ordine. Oggi sarebbe il giorno giusto per prepararsi a riordinare la casa e mettere il cervello in marcia.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Sarebbe il giorno per perseguire alcuni nuovi interessi. Forse hai scoperto di recente un libro che ti apre nuove idee. Se i sogni hanno recentemente disturbato il tuo sonno, prova a ricordare la sensazione generale che hai avuto e riflettici per un pò. Probabilmente ti renderai conto che è solo un residuo emotivo di tutto l’esaurimento che hai affrontato nelle ultime settimane.

Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi puoi essere occupato con molte commissioni dell’ultimo minuto. Potresti essere chiamato ad assistere ad una lite tra colleghi, parenti o vicini. A seconda della natura della discussione, potresti essere in grado di mediare una tregua temporanea, ma non essere troppo duro con te stesso. Cerca di rendere il tuo relax una priorità.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti sperimentare una meravigliosa apertura a nuove idee e grandi piani. Ti stai godendo un’immaginazione attiva e la tua intuizione è acuta. Abbi fiducia nella tua autocoscienza. Se un amico con un atteggiamento negativo cerca di dissuaderti dai tuoi piani, tienilo alla larga. Considera la fonte. Resta in sintonia con le tue iniziative e avrai successo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Sei stufo di tutti quelli che hai intorno adesso? Stai fantasticando di uscire dalla porta e non tornare? Vai avanti, solo per oggi! Probabilmente hai bisogno di una pausa da tutti. Perché non fare un massaggio rilassante? La tua famiglia sarà felice di riaverti, soprattutto se li hai lasciati con molti incarichi.



Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Stai vivendo una sbornia da shopping oggi? Sei preoccupato di aver speso troppo nonostante le tue migliori intenzioni? Non preoccuparti. Tornerai presto in pista. Il denaro riprenderà a scorrere e il tuo stile di vita non ne risentirà. Invece di preoccuparti del denaro, presta attenzione alla tua creatività. Segui quell’istinto e vedi dove ti porta!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Se ti senti irrequieto oggi, non preoccuparti. Usa la tua energia per fare qualcosa di fisico. Fai una passeggiata o gioca a tennis. Tutto ciò che ti aiuta a liberare l’energia in eccesso ti farà sentire bene. È importante prestare attenzione ai segnali del tuo corpo. Riposa stanotte e domani ti sentirai meglio. Sarai in grado di gestire tutti i compiti a portata di mano.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Le cose principali che devi fare oggi sono rilassarti e goderti la giornata. Potresti sentirti un pò sotto tono e fare un viaggio che non ti entusiasmerà molto. Stai attento perché potresti ricevere un messaggio importante oggi da qualcuno di lontano. Potresti anche avere un visitatore che arriva da fuori città.



Oroscopo del giorno 16 Ottobre 2019 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Gli aspetti planetari di oggi potrebbero farti sentire un pò di tensione. Se hai la voglia di lasciarti andare per un pò, fallo. Prova una nuova direzione. Percorri una strada di campagna che non hai mai esplorato. Trova alcuni negozi di antiquariato. Probabilmente hai bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana. Ti sentirai rivitalizzato.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non riesci a stare fermo per un minuto. Puoi far girare la gente con la tua energia e hai voglia di scappare. Forse stai pensando a un lungo viaggio all’estero. Va bene fantasticare su tutto, ma oggi non impegnarti in nulla. La tua immaginazione e il tuo spirito sono un pò troppo attivi per accontentarti di qualcosa in particolare. Goditi tutte le scelte per ora.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Cupido potrebbe averti colto di sorpresa. La tua libido potrebbe essere molto attiva oggi e sei pronto per l’amore. Stai benissimo. Fai del tuo meglio per raggiungere la persona che ami. Se non è possibile vederla stasera, vedi di pianificare al più presto un incontro. Se tutto il resto fallisce, tuffati in un romanzo rosa e scappa in quel modo.