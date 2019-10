Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Acquario: decima posizione

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Acquario stilata da TopLook.

Durante questi mesi vi troverete ad affrontare alcune difficoltà. Non si tratta di situazioni estreme da risolvere, ma saranno comunque episodi alquanto fastidiosi. La vostra personalità individualista vi consentirà di vedere tutto più chiaramente.

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Acquario: Amore

In amore, per voi acquari non esistono regole e questo rende la vostra vita di coppia un gioco creativo. Sentimento e romanticismo saranno in continua crescita, stimolati dal bisogno di dare e ricevere affetto. I single devono fare il primo passo per avvicinarsi alla persona che amano!

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Acquario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, l’andamento dei progetti sembrerà più lento del solito, soprattutto all’inizio del mese. Vi chiederete se ciò è dovuto a qualcosa di sbagliato che state facendo, ma non è così. Si tratta solo di un calo di energia causato dalla posizione opposta di Marte. Recupererete da novembre in poi.