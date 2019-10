Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Bilancia: prima posizione

La vostra personalità, amante delle comodità, necessita di condurre una vita che vi appaghi, altrimenti rischiate di prenderne una malattia. Nelle previsioni di questi mesi ci sono diverse soddisfazioni in arrivo, in campo lavorativo e privato.

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Bilancia: Amore

In amore, avventure e amori segreti saranno all’ordine del giorno. State attenti però a non compromettere il vostro matrimonio o la convivenza, per un’avventura che alla fine non vi porterà nulla di buono. I single dovranno affrontare la vita senza pensare alle conseguenze. Se state uscendo da una storia finita male, lasciate andare via il passato: l’amore vale molto più che dei brutti ricordi.

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Bilancia: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, la vostra diplomazia vi consentirà di risolvere alcuni inconvenienti che avevano frenato i vostri progressi sul posto di lavoro. Qualcuno vi aiuterà quando ne avrete più bisogno.