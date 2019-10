Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Capricorno: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Capricorno stilata da TopLook.

Durante questi mesi subirete le influenze di alcuni pianeti che non saranno molto bendisposti. Per fortuna, questi transiti sono temporanei, per cui tendono a muoversi. Riacquisterete le vostre energie!

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Capricorno: Amore

In amore, la vostra cordialità e socialità saranno motivazioni più che sufficienti per avvicinarvi alla persona che divide con voi la sua vita. Non saranno tutte rose e fiori; tra una gioia e un’altra sorgeranno alcune difficoltà, ma sarete in grado di gestirle. Per i single sono previsti incontri con persone molto affini.

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Capricorno: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, fare affidamento su ciò che avrebbe potuto essere favorevole ieri, oggi potrebbe essere inutile, se non proprio nocivo. Infatti, le previsioni che meglio vi si adattano sono correlate ad alcuni cambiamenti interni che vi permetteranno di eliminare le vecchie visioni che non portano alcuna utilità.