Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Pesci: quarta posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, saranno mesi adatti alla prudenza. Non abbiate fretta. Valutate attentamente le offerte che ricevete. Con il passare dei giorni, l’orizzonte davanti a voi diverrà sempre più nitido e voi avrete le idee più chiare.

In amore, le stelle sono bendisposte perciò vi daranno tutto il sostegno necessario affinché riusciate a dare una spinta positiva al vostro rapporto. Vivrete l’amore con la “A” maiuscola. I single devono cercare di mantenere un atteggiamento di fiduciosa attesa, avendo cura a non manifestare i sentimenti fino a quando non saranno sicuri che siano ricambiati.

Spesso a causa della vostra fragilità, siete sopraffatti dagli altri. Ma adesso sta per arrivare il tempo della rivincita. Reagirete con una forza tale che non lascerà alcun dubbio. Quelli che vi vedevano docili e remissivi, ora vi rispetteranno.