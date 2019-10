Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Sagittario: nona posizione

In amore, dopo un periodo freddo, è arrivato il momento di organizzare un programma romantico con il partner. Venere incoraggerà serate appassionate. Ai cuori solitari non mancherà che gli si fermi davanti il treno della felicità. Cupido si incaricherà di farvi incontrare persone con caratteristiche a voi affini.

Giove nel segno assieme a Mercurio e Venere all’ombra della vostra costellazione, vi porteranno parecchi cambiamenti in questi mesi. Perseguirete nuovi ideali, ma dovrete affrontare alcune paure che vi impediranno di andare avanti. Non è escluso un viaggio di piacere o di affari.