Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Scorpione: seconda posizione

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Scorpione stilata da TopLook.

È l’inizio di un mese molto positivo, forse il periodo migliore dell’anno. Nulla è escluso in questo periodo, nemmeno l’arrivo di nuove entrate di denaro. Buoni rapporti nella coppia, con i familiari e gli amici.

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Scorpione: Amore

In amore, sentimento e romanticismo si stabilizzeranno grazie alle influenze di Venere. Nonostante possediate un carattere eccessivamente dominante che non vi fa accettare le vie di mezzo, a poco a poco cambierete la vostra filosofia. I single vivranno avventure piene di romanticismo e passione. A fine mese avrete l’opportunità di trasformare una conoscenza in una relazione d’amore.

Classifica zodiacale Ottobre/Novembre 2019 Scorpione: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, le stelle vi forniscono un pieno di energia. Mentre tutti gli altri si fermano sfiniti, voi continuate a essere in movimento. Sarete in grado di soddisfare una caterva di commissioni, incarichi e richieste di lavoro.