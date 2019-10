Tendenze Moda Donna A/I 2019-20

I must have dalle passerelle

Dal technicolor alle rose: infiniti modi per riscaldare l’inverno

Tendenze Moda Donna A/I 2019-20 – Ogni anno con l’arrivo della nuova stagione, le domande sono sempre le stesse: quale colore sarà di moda? Quali saranno le tendenze must have da non perdere?

Una cosa è certa: la vera, grande tendenza dettata dalle passerelle sembra una: traete spunto, sbirciate ma… create il vostro stile, cercate ciò che vi fa sentire bene, ciò che ai vostri occhi, vi rende belle! Non ci sono più imposizioni. Ma indicazioni, quelle sì. Scopriamole!

MILITARE: per affrontare l’autunno con il giusto grado di coolness, lasciate spazio nel guardaroba ad un pò di “guerra”. E allora: libero spazio a stampe camouflage, mostrine, tute kaki, parka e pantaloni cargo.

TECHNICOLOR: dalla testa ai piedi. Ma, per una volta, la pelle non è più nera… ora si tinge delle tonalità più squillanti e inedite dello spettro solare. Addio al nero dunque e sì ai total look dell’arcobaleno, in equilibrio tra sensualità, comfort e humour.

PRINCIPE DI GALLES: due grandi mondi, diversi ma simili allo stesso tempo. Da una parte, il pied-de-poule, classico tra i classici nell’intramontabile gioco del black&white. Dall’altra, il Principe di Galles più androgino e serioso. Così simili, che confonderli sarà facilissimo.

ROSE: sulle passerelle autunnali sboccia la rosa in un trionfo di stampe. Poco romantica e molto più drammatiche, ma sempre ultra femminile e sensuale!

ANIMALIER: non è una novità, anzi. Ancora una volta l’animalier è il protagonista delle giornate autunnali. Leopardo, zebra, giraffa, tigre.. non importa quale animale sceglierete… L’importante è mimetizzarsi nella giungla urbana nel modo più glamour che mai.

VERDE: Smeraldo, bottiglia, erba, oliva…. Non fermatevi qui! Le sfumature sono infinite e quest’inverno potrete scegliere quella che preferite!

ROMBO: sarebbe il caso di dire, bentornata losanga. Ma non necessariamente in chiave preppy. Anzi.