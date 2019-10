Hotel Restaurant: la nuova frontiera della ristorazione

Hotel Restaurant

L’esperienza gastronomica del momento

La nuova frontiera della Ristorazione

Hotel Restaurant con casa vacanza unisce il meglio del food e dell’hospitality in un solo concept.

Un vero e proprio cambio di paradigma nella percezione che abbiamo dei posti dove scegliamo di soggiornare: ora il food diventa il protagonista del concept e gioca un ruolo fondamentale per guidare la scelta dei clienti. È l’esperienza eno-gastronomica a definire l’identità dell’attività e l’ospitalità si trasforma nella ciliegina sulla torta che permette ai clienti di prolungare il proprio soggiorno.

Ecco i migliori esempi internazionali di Hotel Restaurant:

Hotel Restaurant Brae di Dan Hunter – Nell’entroterra della Great Ocean Road in Australia, un’accogliente casa/ristorante di campagna dove assaporare il menù dello Chef Dan Hunter e restare a dormire per una notte.

Prodotti di stagione, vini naturali, pane e dolci appena sfornati. Il mix ideale tra un soggiorno in una location confortevole e un menù straordinario, studiato per regalare un’esperienza indimenticabile.

The Willows Inn on Lummi Island di Blaine Wetzel – In America, nello stato di Washington. The Willows Inn è il ristorante capitanato dallo Chef Blaine Wetzel, in cui restare a dormire cullati dalle acque del Pacifico.

Gli ospiti hanno il privilegio di cominciare la giornata con una colazione speciale e magari sfruttare il proprio viaggio per dedicarsi a una delle piacevoli attività praticabili sull’isola.

Single Thread Farm di Kyle Connaughton e Katina Connaughton – In Healdsburg nasce il progetto dello Chef stellato Kyle Connaughton e dell’agricoltrice Katina Connaughton. Questo è l’esempio per eccellenza di un’esperienza di altissima qualità in grado di fondere alla perfezione food e hospitality.

Una fattoria nella natura, un soggiorno incantato e curato nei minimi dettagli e un menù tre stelle per una clientela che vuole sperimentare il meglio della ristorazione in un contesto accogliente e moderno.