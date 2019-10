Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2019 Giovedì è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo pensiero è in linea con la dinamica del gruppo oggi e troverai che lavorare con un team sarà estremamente gratificante. Più esprimi i tuoi pensieri al gruppo, più supporto fisico riceverai per il tuo lavoro. Scoprirai che le tue azioni sono diplomatiche e sei in grado di vedere entrambi i lati delle situazioni. Le tue decisioni sono giuste e oneste.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Condividi i tuoi pensieri con coloro che possono aiutarti oggi. Se hai qualcosa che deve essere spostato, non provare a farlo da solo. Chiedi in giro a qualcuno che ha gli strumenti di cui hai bisogno. Hai tutte le risorse a tua disposizione. Tutto quello che devi fare è chiedere per mettere in moto gli ingranaggi.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐TOP:Oggi potrebbe essere una delle tue ultime possibilità di dire quello che vuoi su una determinata situazione. Approfitta dell’opportunità. I tuoi pensieri possono essere piuttosto progressivi, quindi usa questo atteggiamento lungimirante per mettere nuove basi al tuo progetto. Sarai ricompensato per i tuoi sforzi.

Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Non importa quante mappe guarderai e quante volte ti fermerai e chiederai indicazioni, non sarai mai sicuro di quale strada prendere. Tutti i percorsi hanno un loro fascino e non vorrai perderti nessun punto di interesse lungo la strada. Ricorda che questa non è l’ultima volta che viaggerai. La prossima volta puoi sempre provare un percorso diverso.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Cerca di non farti prendere troppo dal tentativo di approfondire ogni situazione oggi. Goditi i piaceri semplici che sono gratuiti. Divertiti con un insetto che cammina sul tuo davanzale. Guarda gli alberi come arte. Ammira le forme e i colori intorno a te. Non vedere tutto come un fastidio. Il più delle volte le cose che eviti sono quelle che possono insegnarti di più.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi sarai attratto da cose vivaci ed eccitanti. Le attività drammatiche e dinamiche sono quelle con le quali ti sentirai più a tuo agio. Se ti trovi in una situazione noiosa, pensa a come renderla più piccante. Lancia una provocazione nella conversazione per vedere come reagiscono le persone.



Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Le tue azioni ben ponderate saranno efficaci oggi. C’è forza nella tua mente. Non dovresti esitare a dirigere gli altri verso strade che sarebbero giuste per loro. Hai il potere di vedere cose che gli altri potrebbero non notare. Le persone potrebbero non essere in grado di vedere qualcosa di fronte a loro anche se ci vanno a sbattere!



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: C’è un’energia frenetica nell’aria che suggerisce un drammatico cambiamento di qualche tipo nella tua vita. Le cose potrebbero non andare così bene per te se non noterai le opportunità che hai di fronte. Considera tutti i modi in cui puoi prepararti per il futuro. I bei tempi non dureranno per sempre.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere necessario intraprendere azioni importanti oggi per difendere la tua posizione. La tua mente ti ha portato fino ad un certo punto e ora lo devi affrontare. Può sembrare che il bullo della scuola ti stia chiedendo i soldi per il pranzo. Non arrenderti senza combattere. Il bullo è spaventato tanto quanto tu lo sei di lui.



Oroscopo del giorno 24 Ottobre 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:Concediti una giornata di risate. Le cose diventeranno molto più serie domani, quindi divertiti un pò prima che arrivi il momento di metterti al lavoro. Se non ti abbandoni ad un atteggiamento felice e fortunato, potresti sentirti gravemente depresso quando ti sentirai escluso dal gruppo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:La tua mente potrebbe giocare brutti scherzi, quindi non è necessariamente nel tuo interesse fidarti completamente delle tue sensazioni. Considera altri metodi per risolvere i problemi che ti riguardano. Se ti diverti in una situazione, la soluzione si farà strada facilmente nelle tue mani.



PESCI ⭐ TOP:Più azioni farai oggi, più grande sarà il buco che ti scavarai da solo. Potresti essere impegnato in una di quelle situazioni in cui pensi una cosa e poi sei costretto a mentire apertamente per difendere il tuo punto di vista. Ti trovi in una posizione molto vulnerabile. Fai del tuo meglio per evitare questa trappola.