Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2019 Sabato è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Un ospite potrebbe portarti informazioni inaffidabili. Non prendere per vera qualunque cosa questa persona ti dirà. Per quanto riguarda l’amore, la tua passione è alta e il tuo bisogno di intimità anche. È improbabile che tu abbia incontri veramente romantici oggi, almeno soddisfacenti. Se arriva l’occasione però, potrebbe essere meglio fissare una data per il futuro.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Una cattiva comunicazione con il partner potrebbe farti scrivere o leggere poesie d’amore o una storia di qualche tipo. È più importante chiarire il malinteso con la persona speciale nella tua vita. Stai su con il morale. Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. Non è tutto male come sembra. La fine della giornata potrebbe portare ad una riconciliazione appassionata.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Un nuovo tipo di legame può formarsi con qualcuno che consideravi un amico. Forse scoprirete un interesse reciproco o improvvisamente vedrai il tuo amico sotto una nuova luce. Questo può essere bello, ma prima di prendere qualsiasi impegno, fai uno sforzo per conoscere meglio la persona. La tua immagine di lui o lei potrebbe essere offuscata dall’idealismo. Potresti non vedere la persona in modo obiettivo.

Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Una lettera o una telefonata appassionata potrebbe arrivare da un amico intimo o dal partner. La persona può essere confusa e piuttosto emotivamente tormentata. Sii gentile! Se hai pensato di scrivere un pò, questo è il giorno giusto. La tua immaginazione sta volando in alto. Lascia che le parole scorrano e non farti prendere troppo dalla grammatica e dalla struttura adesso. Puoi modificare tutto più tardi.



VERGINE ⭐⭐ TOP:Un amico intimo o un gruppo a cui sei associato potrebbe avere problemi di soldi. Potrebbe esserti chiesto di aiutare, ma fai attenzione. È in dubbio che la persona o l’organizzazione sarà in grado di rimborsarti. Un obiettivo a cui hai lavorato potrebbe essere bloccato, ma non è questo il giorno in cui provare a farlo ripartire. Potrebbero mancare informazioni. Prenditi un giorno libero e poi risolvi le cose.



CAPRICORNO ⭐ TOP:Qualcosa di importante per te sta cambiando. Stai iniziando a dubitare che ci sia un futuro o no. Potrebbe essere la carriera o una relazione romantica. La confusione può dominare i tuoi pensieri oggi. Non ti senti a tuo agio con un futuro incerto. Devi pensarci molto prima di decidere. Tieni duro.



Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Potresti avere un talento artistico che non hai ancora sfruttato. Oggi potrebbero verificarsi eventi che potrebbero farti provare. Questo è un buon momento, poiché la tua ispirazione è alta. Non giudicarti troppo duramente se i tuoi sforzi non soddisferanno le tue aspettative. Resta un pò fuori dal gioco. È necessaria più esperienza prima che tu possa davvero adattare la tua visione alle tue abilità.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Ti piacciono le persone ma a volte puoi essere molto critico. Oggi potresti avere difficoltà a integrarti in un gruppo. La dinamica del gruppo potrebbe non piacerti. Tutto quello che vorrai fare sarà allontanarti. Cerca di superare quella sensazione e metti alla prova la tua resistenza. Prova a trovare il tuo posto nel gruppo senza fingere.



ACQUARIO ⭐ TOP:Un malessere fisico potrebbe farti sentire fuori di testa. Molto probabilmente non sei davvero malato. Sei stanco e stressato, ma puoi farcela. Ti sentirai molto meglio domani!



Oroscopo del giorno 26 Ottobre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: I membri della famiglia potrebbero voler apportare modifiche in casa, ma potrebbero esserci disaccordi. Ognuno avrà un’idea diversa. Questa non è una buona giornata per fare piani. È improbabile che qualsiasi accordo verrà raggiunto. Rimandate la pianificazione a un altro giorno.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:La confusione su questioni metafisiche o spirituali potrebbe portarti a cercare chiarezza attraverso la ricerca. Parlare con gli amici potrebbe rivelarsi utile, ma è importante ricordare che potrebbero essere perplessi quanto te. Discussioni e tecnologie interessanti faranno la differenza. Un amico può rivelarsi inaffidabile, quindi fai attenzione alle persone con cui condividi le confidenze ora.



PESCI ⭐⭐ TOP:Un incontro romantico tanto atteso potrebbe essere annullato o rivelarsi meno gratificante di quanto speravi. Potrebbero sorgere dubbi sul futuro di questa relazione. Non è il giorno giusto per prendere le decisioni finali su questioni serie come questa. Attendi qualche giorno fino a quando non ti sentirai un pò più sicuro.