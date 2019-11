Oroscopo del giorno 6 Novembre 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 6 Novembre 2019 Mercoledì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi dovresti sentirti romantico e appassionato e voler stare insieme al tuo partner. Probabilmente lo farai, ma potrebbe essere difficile e organizzato solo all’ultimo minuto. Non farti prendere dal panico se non riuscirai a raggiungerlo durante la prima parte della giornata. Non mollare. Passerai un’ottima serata.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei di ottimo umore oggi. La tua energia fisica è alta, quindi è indicato un pò di esercizio fisico e sport. Potresti voler fare un breve viaggio fuori città o intraprendere un nuovo corso di studi o provare a scrivere. Il tuo entusiasmo e ottimismo sono alti, quindi il limite è il cielo!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti aver programmato di fare un lungo viaggio o di tornare a scuola per prendere un diploma avanzato. Fino ad ora potresti averlo rimandato, ma finalmente ora hai preso la decisione di farlo. Non fermarti! Potresti dedicare molto tempo al telefono a raccogliere informazioni e prendere accordi preliminari.

Oroscopo del giorno 6 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Una donna, forse una collega che è molto brillante e a volte fastidiosa, potrebbe farti visita oggi. Se non stai attento, questa persona potrebbe spingerti in una discussione accesa o suscitare la tua insicurezza. Cerca di prendere le distanze. Questa persona ha dei problemi da affrontare che hanno poco o niente a che fare con te. Sii educato e comprensivo e poi mostrale la porta!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentire un forte legame con un amico che vive lontano e che non vedi da molto tempo. Potresti chiederti cosa sta facendo questa persona e questo potrebbe essere un pò preoccupante. Non essere timido. Chiamalo! In un modo o nell’altro, devi sapere cosa sta succedendo. Potrebbe essere che il tuo amico stia solo passando una brutta giornata!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:I documenti legali riguardanti denaro a cui potresti aver lavorato da un pò dovrebbero finalmente essere completati oggi. Questo dovrebbe sollevare il tuo umore! Dovresti sentirti particolarmente loquace, entusiasta e appassionato. Potresti voler organizzare una serata romantica con il tuo partner. Divertiti!



Oroscopo del giorno 6 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbero arrivare molte chiamate. Alcune coinvolgono persone che vivono lontano, alcune provengono da amici con gravi difficoltà emotive e una potrebbe arrivare dal partner con il quale sei molto ansioso di stare insieme. Potresti voler salire in macchina per incontrarlo. Non logorare la tua voce parlando al telefono!



BILANCIA ⭐ TOP:Le attività o gli incontri di gruppo oggi potrebbero rivelarsi irritanti quando le persone intorno a te vengono coinvolte in discussioni sulle quali si sentono fortemente toccate e sulle quali non sono tutti d’accordo! Questo non è un buon giorno per essere coinvolti in discussioni accese anche se troverai l’idea allettante. Stanne fuori! Trova qualcuno che ne sta fuori con te e parlate tra di voi.



ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Alcune brutte esperienze relative alla carriera, alla famiglia, ai viaggi o all’istruzione potrebbero vedere un amico, un collega o il partner di umore esplosivo oggi. Questa persona potrebbe essere imprevedibile: felice un minuto e nelle profondità dell’oscurità quello dopo. Non cercare di dargli consigli o rallegrarlo. Provocherai solo la sua rabbia. Stagli lontano e lascia che il tuo amico ce la faccia da solo.



Oroscopo del giorno 6 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Le questioni di denaro possono richiedere attenzione oggi. Le fatture devono essere pagate e gli assegni depositati. Il sollievo che otterrai gestendo queste questioni dovrebbe sollevarti notevolmente il morale. Esci all’aria aperta, fai una passeggiata e allenati un pò. Telefona ad un amico e trascorri la serata in città. Hai lavorato duramente e te lo meriti.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: La possibilità di cambiamenti imminenti nella tua vita personale o professionale potrebbe farti sentire preoccupato e insicuro. Non esserlo. Semmai, trai beneficio da questi cambiamenti. Potrebbe esserci molta tensione e stress nell’aria e sarà difficile evitare di raccogliere questa energia. Cerca di rilassarti! Lasciati trasportare dalla corrente.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Lo stress del lavoro potrebbe essere alto. Bere molta acqua sarebbe una buona idea. Sono anche indicate quantità moderate di esercizio fisico e riposo. Non mangiare cibi molto piccanti. Questa è una buona giornata per aggiornarti sulla lettura, lo studio o la ricerca. Il tuo stato fisico potrebbe non essere quello di sempre, ma il tuo cervello è acuto.