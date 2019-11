Eicma 2019: tutte le novità dalla capitale della moto

Perché la casa di Gaydon ha siglato una collaborazione con un altro pilastro del Motorsport britannico, la Brough Superior , al fine di costruire in un numero ristrettissimo di esemplari la nuova AMB001 . Un mostro da oltre 180 cavalli rifinito e cucito su misura, come da tradizione.

Dove la 900XR convince per prestazioni e maneggevolezza, la 1000XR si consacra come un vampiro assetato di curve ed emozioni. Il motore, adeguatamente rimaneggiato nell’erogazione, è la medesima unità che equipaggia la nuova arma da SBK di BMW, la S 1000 RR , vestito di un nuovo telaio e di nuovi pannelli.

L’utilizzo dell’evoluto V4 desmo da oltre 200cv , sommato ad un telaio front frame adattato alla nuova posizione di guida, sommato ad un peso record di 178kg e ad una aerodinamica concepita ad hoc, danno come risultato una moto esplosiva in grado di sfondare il muro dei 270km/h restando però una moto utilizzabile anche nell’utilizzo di tutti i giorni.

Eicma 2019 – Milano a Novembre diventa la capitale della moto : le marche più blasonate, insieme ai brand emergenti, mettono in bella mostra le loro proposte, facendo leva non solo sul lato prestazionale, ma soprattutto su quello emozionale.