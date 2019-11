Oroscopo del giorno 9 Novembre 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 9 Novembre 2019 Sabato è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Novembre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Usa la sensazione elettrica di oggi per alimentare la tua passione. Una tensione sottile si sta accumulando da tempo. Hai raggiunto un punto di svolta critico. Non temere l’avventura perché temi il fallimento. Cambia e apri il tuo cuore al mondo. Potresti esitare a fare una mossa perché non vuoi fare sbagli, ma se non provi in che altro modo avanzerai nella vita?



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentirti sotto pressione nel fare una mossa importante e decisiva. Potresti provare opposizione mentre difenderai ciò in cui credi. Il tuo desiderio di libertà ti da una visione positiva che gli altri trovano stimolante. Non perdere il tuo spirito avventuroso pensando di doverti legare a un solido impegno.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi c’è una forte tensione nell’aria. Questa è una grande forza alla quale puoi attingere. La comunicazione può aiutarti ad espandere gli aspetti chiave della tua vita. Concentrati sull’invito in ricchezza e prosperità. Cicli e tendenze a lungo termine si allineano a tuo favore. Sta a te farli lavorare bene.

Oroscopo del giorno 9 Novembre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Non lasciare che gli argomenti degli altri ostacolino la tua verità. Non dubitare di te stesso. Smettila di preoccuparti. Non essere scontento se non ti stai adattando a ciò che sta accadendo intorno a te. Ciò indica che potrebbe essere necessario prendere un altro percorso. Hai tutto ciò che è in tuo potere per farlo.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Cerca di non affrontare tutto negativamente. In questo modo potresti tagliarti fuori da incredibili opportunità. Questo è il momento di essere espansivi. Allarga le ali e sentiti libero di sollevarti da terra. Sii più orgoglioso del tuo lavoro. Raggiungerai gli obiettivi per cui ti sforzi. Goditi il percorso che stai intraprendendo. Il viaggio è la ricompensa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Non avrai idea di come combattere se non sai chi sono i tuoi nemici. Tieni d’occhio le persone che cercano di buttarti giù. La loro energia può essere sottile, quindi all’inizio potresti anche non notare la loro influenza. La potente energia planetaria di oggi crea una lotta di potere manipolativo che può ostacolare la tua espansione e la tua prosperità. Hai la forza di volontà per superare queste sfide.



Oroscopo del giorno 9 Novembre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti lavorare sodo per bilanciare forze potenti. Potresti essere diviso tra la brama di avventura e il bisogno di comunicazione. In entrambi i casi, la linea di fondo è la libertà di fare e dire le cose che vuoi. Questo è un momento importante per allargare le ali nonostante qualsiasi opposizione.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Le tendenze a lungo termine si stanno allineando a tuo favore. Sei in un punto cruciale in cui puoi aggrapparti a qualcosa di grosso e decollare. Lascia che i tuoi sogni si espandano. Dire alle persone come gestire la propria vita non ti porterà da nessuna parte. Dai l’esempio. Segui la tua intuizione creativa ed esplora altre cose che ti rendono veramente felice.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Una forte forza trasformatrice potrebbe trascinarti in direzioni opposte. Le tendenze a lungo termine stanno arrivando al culmine. Il karma che non hai risolto negli ultimi anni potrebbe tornare a perseguitarti. L’allineamento planetario di oggi sta aumentando il calore della tua situazione attuale. Avrai bisogno della tua tuta ignifuga.



Oroscopo del giorno 9 Novembre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:L’estrema passione che ti governa può incontrare l’opposizione oggi quando appariranno molte informazioni. La comunicazione può colorare la scena in modo diverso rispetto a quanto immagini nella tua testa. Sii paziente e attendi che tutti gli spazi si riempiano prima di prendere qualsiasi decisione su come procedere. Ciò che di solito è malleabile e facile da influenzare può essere un pò testardo e spigoloso.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti avere molti progetti diversi in ballo ed essere incerto su dove concentrare la tua energia. Non pensare di dover prendere una decisione ora. Segui il flusso, ma non perdere il controllo. È importante mantenere il controllo mentre gli eventi si svolgono intorno a te. Sii flessibile e adattabile.



PESCI ⭐ TOP:Potresti essere indirettamente influenzato da una lotta. Un acceso dibattito sulla comunicazione errata e le emozioni estreme potrebbe devastare la tua psiche a meno che tu non mantenga le tue difese alte. Che tu lo voglia o no, probabilmente verrai risucchiato.