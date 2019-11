Oroscopo del giorno 13 Novembre 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 13 Novembre 2019 Mercoledì è il segno dei Pesci è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 13 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi ti senti un pò destabilizzato. Un minuto ti senti come se dovessi sederti e aspettare che le cose vadano da sole e quello dopo senti un bastone che ti colpisce per muoverti. La vita è un delicato equilibrio nell’incorporare queste due modalità operative. Nessun caso è più corretto dell’altro, quindi riconosci quello giusto ma rispetta entrambi.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Dovresti sentirti emotivamente stabile oggi, ma potresti sentirti un pò insicuro su te stesso quando si tratta di dati. Qualcuno sta sfidando il tuo modo di pensare ed esige che tu faccia un passo avanti. Sentiti libero di rimanere dove sei se non ti senti a tuo agio nel cogliere l’opportunità!



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Fai attenzione a liberare la tua immaginazione con le tue emozioni. I grandi scenari che ti vengono in mente possono farti spezzare il cuore quando finiscono insoddisfatti o schiacciati. C’è un tono realistico al giorno che ti chiede di essere serio e pratico, soprattutto quando si tratta dei tuoi sentimenti.

Oroscopo del giorno 13 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti provare alcune emozioni che dovresti usare come tuo alleato anziché come nemico. Il tuo cuore può sentirsi piuttosto abusato, quindi fai quello che puoi per prendertene cura delicatamente. Fai attenzione a non lasciare che gli altri si avvicinino troppo a te. Proteggiti.

VERGINE ⭐⭐ TOP:Cerca di non farti prendere nel fuoco di una battaglia emotiva oggi. La tua natura felice e amante della libertà è troppo preziosa per essere contaminata da parole ed emozioni abrasive. Se le cose iniziano a divampare, erigi un muro di protezione mentale. Queste persone potrebbero essere troppo coinvolte nel loro stesso dramma per vedere come le loro azioni influenzano chi le circonda.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo cuore è nel posto giusto oggi, ma in qualche modo troverai difficile fare tutto quello che vuoi fare. I progetti artistici e musicali sono particolarmente difficili per te adesso, richiedono un approccio più cerebrale di quello che vorresti ammettere. Forse sei attratto dalla natura spirituale delle cose più che da quella razionale.



Oroscopo del giorno 13 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:La fastidiosa irrequietezza che provi oggi è semplicemente un segnale del fatto che è importante iniziare a impegnarti in progetti artistici o musicali che ti rendono felice. Impara dalle persone che non hanno paura di seguire i loro sogni. Non preoccuparti di ciò che pensano gli altri. Ora è importante fare queste cose per te stesso.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Esci e vai a vedere il film che volevi vedere da settimane. Sarai più felice in una realtà che non è necessariamente la tua. Fai attenzione a non farti carico di pesanti problemi emotivi che non hanno nulla a che fare con te.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Se provi resistenza o frustrazione in una determinata area della tua vita, dovresti prendere questo come segno che è ora di seguire una nuova rotta. Le cose dovrebbero fluire senza intoppi e facilmente. Questo è uno di quei giorni in cui la realtà entrerà in conflitto con la fantasia, specialmente se non le hai ben separate nella tua mente. Goditi il tuo mondo immaginario, ma affronta anche quello pratico.



Oroscopo del giorno 13 Novembre 2019 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi le persone possono contare su di te in molti modi, quindi fai attenzione a non deludere nessuno. Potresti pensare siano giudici che valutano le tue prestazioni. Cerca di non lasciarti trascinare troppo da quest’idea. La cosa più importante è che fai del tuo meglio, non necessariamente per raggiungere la perfezione.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Potresti trovarti di fronte a una scelta tra due diverse realtà. Sei in grado di comprendere entrambe le parti del problema, rendendo difficile mettere la tua energia in un solo campo. Forse vorresti essere un ponte tra i due campi. Le cose non devono essere per forza bianche o nere come le vedono gli altri.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Concediti la tua natura sensuale oggi. Questa parte del tuo essere non viene espressa quotidianamente. Fai una lunga passeggiata con qualcuno che ami. Accendi delle candele nella tua camera da letto o goditi un piacevole bagno caldo. I sapori e gli odori sono straordinariamente potenti per te adesso. Non rimanere così preso dall’aspetto intellettuale delle cose che ti dimentichi del lato sensuale della vita.