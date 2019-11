Oroscopo del giorno 22 Novembre 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 22 Novembre 2019 Venerdì è il segno del Capricorno è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 22 Novembre 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Fai attenzione a dichiarare il tuo amore a qualcuno fino a quando non hai trascorso abbastanza tempo con lui o con lei. Puoi basare questo impulso su incontri superficiali e brevi conversazioni. Potresti non avere la lunga storia o discussioni profonde necessarie per sapere se questa persona è giusta per te. Non lasciarti ingannare dalle chiacchiere.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Se le cose iniziano a cambiare, il tuo primo impulso è reagire in modo eccessivo. Questo è probabilmente il contrario di quello che dovresti fare. Invece di saltare rapidamente alle conclusioni, dovresti sederti e lasciare che le cose vadano lentamente. Resisti alla tentazione di fare una mossa sbagliata solo perché le tue emozioni sono in tumulto.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Quando si tratta di amore e romanticismo, potresti avere un approccio molto razionale. Questa non è necessariamente una brutta cosa. In effetti, questo tipo di atteggiamento funziona a tuo vantaggio. Andando con il flusso e aspettando che sia l’altro a fare la prima mossa, potrai passare più tempo su di te invece che inviare la tua energia verso gli altri.

Oroscopo del giorno 22 Novembre 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Le problematiche sull’amore possono essere in un momento culminante. Potresti essere in una fase di relazione che si avvicina ad una svolta importante. Forse c’è una rottura improvvisa nella comunicazione. Forse ti rendi conto di fare molto più affidamento su questa persona di quanto pensavi. Se non sei coinvolto con qualcuno, probabilmente dovresti considerarla come una cosa positiva in questo momento.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Quando si tratta di amore, i tuoi sentimenti continuano ad essere influenzati da parole e opinioni degli altri. Ciò che vuoi mantenere privato viene improvvisamente reso pubblico dalle bocche che non smettono di parlare. Rilassati invece che lasciarti coinvolgere dalla situazione.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: L’amore può diventare più sensuale. Dovresti considerare nuovi modi in cui coccolare la tua persona speciale. Potrebbero esserci pettegolezzi associati alla tua relazione, non lasciare che ti impediscano di esprimere i tuoi veri sentimenti! La vera comunicazione di questa relazione sarà principalmente fisica e non verbale.

Oroscopo del giorno 22 Novembre 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere attratto da qualcuno a causa degli interessi che condividete. Entrambi apprezzate l’arte, la musica e le cene romantiche, ma questa persona potrebbe non essere un buon compagno per la vita. Lui o lei non è disposto a fare il primo passo o è indeciso su questioni importanti. Se non sei coinvolto ora, cerca qualcuno che sfidi la tua mente e non abbia paura di fare la prima mossa.



BILANCIA ⭐⭐ TOP: Alcune aree della tua vita si stanno espandendo rapidamente, facendoti perdere il contatto con gli aspetti più romantici. Più ti allunghi in una direzione, più ti senti depresso nella direzione opposta. Forse hai bisogno di più input su dove direzionare la tua energia. È tempo di focalizzare la tua attenzione su cose che funzionano bene invece che soffermarti su quelle che non ti portano da nessuna parte.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:La tua mente potrebbe essere in una modalità espansiva ora. Molte cose dovrebbero funzionare bene per te. La flessibilità e la capacità di destreggiarsi tra molte cose contemporaneamente dovrebbe rendere un gioco da ragazzi anche quei compiti che richiedono molta energia. Sfortunatamente, potrebbero non essere di grande aiuto quando si tratta di amore e romanticismo. Potresti non avere la comunicazione che desideri con il partner. Potresti trovare più facile comunicare con estranei!



Oroscopo del giorno 22 Novembre 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:L’amore e il romanticismo sono a tuo favore, anche se alcuni blocchi potrebbero impedirti di sfruttare a pieno la situazione. Sei troppo esigente riguardo al tipo di persona che cerchi. L’amore non è pensato per essere un insieme di caratteristiche in una lista della spesa. Non è possibile decidere a tavolino come funzioneranno le cose. Lascia che tutto proceda naturalmente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: È giunto il momento che tu prenda in carico l’amore. Questo non è il vostro caso perchè normalmente lasciate che siano gli altri a prendere il comando. Sta iniziando una nuova fase nella vostra vita amorosa. Dovreste pensare di espandervi verso l’esterno in nuovi regni con nuove persone e nuove circostanze.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non rinunciare a trovare il partner dei tuoi sogni, perché ora è la tua occasione! Parlare ti sta spronando ad agire. Non essere sorpreso se un pò di attrito ti impedirà di saltare a piedi pari in una situazione. Tieni duro. Una volta sotto la superficie, scoprirai che c’è molto di più in questa persona di quanto non sembra.