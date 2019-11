Oroscopo del giorno 28 Novembre 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2019 Giovedì è il segno dei Pesci è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:I tuoi genitori o un’altra coppia vicina a te potrebbero litigare e potresti doverti schierare Non farlo! È meglio mettersi da parte e lasciarli risolvere da soli. Il meglio che puoi fare in queste circostanze è cercare di aiutare a trovare un compromesso!

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Alcune persone con le quali trascorri molto tempo potrebbero entrare in una discussione accesa su concetti spirituali o metafisici. Questo potrebbe metterti molto a disagio. Non è il momento di provare a mediare. Entrambe le parti coinvolte sono troppo convinte dei loro punti di vista. Cambia argomento!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti sentirti particolarmente appassionato e desideroso di trascorrere del tempo da solo o con qualcuno di speciale. Tuttavia, il tuo partner potrebbe essere trattenuto da altre responsabilità o potrebbe non essere in vena. Potrebbe essere frustrante, ma non arrabbiarti. Non ti sta rifiutando, anche se potrebbe sembrarti così. Fissa un appuntamento per domani. Meglio tardi che mai!

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno che conosci bene potrebbe dirti una cosa mentre il tuo intuito te ne dice un’altra. Il tuo amico è probabilmente turbato da qualcosa di imbarazzante. Non insistere per avere informazioni. Verranno fuori a tempo utile. Se vuoi aiutarlo, portalo fuori a cena o al cinema. Questo dovrebbe distogliergli la mente dai guai per un pò.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Disaccordi e tempeste potrebbero ostacolare il completamento di un progetto importante. Potrebbe esserci un dettaglio che non si riesce a concordare. È meglio tentare di rielaborarlo piuttosto che cercare di convincere tutti. Sono tutti troppo tesi. Ascolta quello che hanno da dire e agisci di conseguenza. Resta obiettivo!



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: La persona che aspetti potrebbe non presentarsi a casa tua stasera e potrebbe anche non comunicare con te. Questo potrebbe renderti comprensibilmente preoccupato. Non impazzire. Tutti i segnali indicano che è tutto a posto. Il traffico è il colpevole della vostra separazione. La persona che aspetti potrebbe arrivare molto più tardi del previsto.

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Un’amica può sembrare arrabbiata con te e potrebbe non ammetterlo. Se chiedi cosa c’è che non va, probabilmente ti dirà “Niente”. Usa la tua intuizione per dedurre ciò che la disturba e poi prova a compensarla in qualche modo. Potresti voler rivalutare la tua amicizia. Il termine “conoscente” potrebbe adattarsi meglio di “amico”.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: Potresti essere tornato a casa più tardi ieri sera e sentirti un pò stanco. Prendi le tue vitamine e non usare il caffè come stimolante. Fai una camminata veloce per schiarirti le idee e far funzionare le endorfine. Solleverà il tuo umore. Fai attenzione che quell’ultima nottie non diventi un’abitudine!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno che devi contattare per informazioni potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Potrebbe essere necessario provare a trovare quello che ti serve altrove. Rimanda il problema per ora e lavora su qualcos’altro.

Oroscopo del giorno 28 Novembre 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Le emozioni potrebbero essere al top con le energie astrali di oggi. I tuoi amici potrebbero saltellare a vicenda e persino litigare. Tu stanne fuori! È meglio concentrarsi su come risolvere il problema e rimuovere il motivo della tensione piuttosto che cercare di controllarla. Tieni duro.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Le tue emozioni possono offuscare la tua intuizione oggi. Potresti non raccogliere i pensieri e i sentimenti degli altri nel modo in cui fai normalmente e potresti sentirti in svantaggio. Questa è solo una condizione temporanea. Oggi dovrai solo fare affidamento sulla logica.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Probabilmente stai facendo meglio finanziariamente di quanto tu abbia fatto in molto tempo, ma potresti non aver ancora raggiunto alcuni degli obiettivi che ti eri prefissato. Cerca di trovare con calma un modo per progredire più rapidamente. Puoi farlo.