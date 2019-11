Oroscopo del giorno 30 Novembre 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2019 Sabato è il segno dell’Acquario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Di solito hai un forte legame intuitivo con le persone, ma oggi potresti sentire che quella parte del tuo cervello si è chiusa. Potresti ricevere messaggi confusi dai quali non capirai nulla. Non hai perso il tuo istinto, non preoccuparti. Per ora dovrai fare affidamento sulle parole!

LEONE ⭐⭐ TOP: I tuoi pensieri e sentimenti possono essere vaghi oggi e potresti essere preoccupato. Le persone potrebbero parlare con te ma non sentirai quello che dicono e ti ricorderai ancora meno. E’ una condizione temporanea. Non preoccuparti se la gente pensa che tu sia scortese. Quelli che contano sanno che non lo sei. Trascorri la giornata a leggere romanzi. Non importa se non li ricorderai!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Un forte legame di lealtà che senti per un amico potrebbe spingerti ad essere permaloso oggi. Il tuo amico potrebbe chiederti un favore che è difficile se non impossibile. Guarda la situazione in modo obiettivo e vedi se c’è un modo per aiutarlo. Altrimenti, dovrai provare a inventartelo. A volte è tutto ciò che si può fare.

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi può essere difficile concentrarsi sulle faccende domestiche. La tua mente è su questioni più elevate, come gli interessi spirituali e intellettuali e ti senti pigro. Va bene, non fare nulla. Non devi stressarti! Rilassati a casa, leggi, guarda la TV oppure cucina qualcosa. Le tue faccende possono aspettare fino a quando non ti sentirai più energico.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Le questioni romantiche dovrebbero andare molto bene ora, anche se oggi potresti avere dei dubbi. La persona amata può essere preoccupata. Non lasciare che le tue insicurezze abbiano la meglio su di te! Ciò che probabilmente le sta succedendo ha poco o niente a che fare con te, ma ha più a che fare con questioni economiche. Il tuo partner ti dirà tutto quando sarà il momento giusto.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: La confusione può regnare oggi, soprattutto se sei un intuitivo. Puoi raccogliere vibrazioni strane che potrebbero essere inquietanti. Non cercare di dargli un senso. Ad ogni modo, dovresti tornare alla normalità domani.

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Le idee creative possono sfuggirti di mano oggi. Potresti avere il desiderio di fare qualcosa di artistico ma solo con alcune vaghe nozioni, e potrebbe non piacerti. Questa è una buona giornata per lavorare con le idee degli altri. Leggi, ascolta la musica. In questo modo manterrai gli impulsi alti senza cercare di forzare nuove idee che non arriveranno.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti avere così tanto da fare in giro per casa che non saprai da dove cominciare. I familiari non sono di grande aiuto. Guardati intorno, trova qualcosa che deve essere fatto e gestiscilo. Continua a farlo e poi fermati quando sei stanco. Non c’è bisogno di lavorare fino allo sfinimento anche se aspetti degli ospiti. Anche le loro case sono disordinate!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti fare alcuni sogni strani oggi. Potresti scoprire che le immagini sono in parte scene del tuo passato, in parte informazioni che hai ricevuto di recente e in parte le tue paure per il futuro. Cerca di capire cosa ti stanno dicendo. Non sono profezie per il futuro!

Oroscopo del giorno 30 Novembre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Qualcosa potrebbe distrarre così tanto un caro amico o il tuo partner che questa persona non sarà un’ottima compagnia e non vorrà condividere la fonte della sua preoccupazione. Non provare ad avere una lunga conversazione al riguardo. Allontanati e lascia che il tuo amico parli quando vuole. A volte è tutto ciò che si può fare.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi il paranormale potrebbe essere nella tua mente. I libri su argomenti correlati potrebbero catturare il tuo interesse, quindi probabilmente vorrai trascorrere la giornata a leggere. Alcuni concetti potrebbero sembrarti strani, ma non cancellarli. L’importante ora è mantenere la mente aperta.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le informazioni che ricevi dagli amici potrebbero farti preoccupare un pò sulla tua sicurezza finanziaria. Potresti provare a raggiungere un obiettivo che sembra essere a rischio.. sempre se le notizie che hai sentito sono vere! Controlla i fatti prima di saltare alle conclusioni e andare nel panico. Potresti scoprire che in realtà non c’è nulla di cui preoccuparsi.