Savioli Spiaggia Riccione: nuova vita per l’icona del turismo

Savioli Spiaggia Riccione

Torna in vita l’icona del turismo, vanto della città

Un hotel a 5 stelle “connesso”

Savioli Spiaggia Riccione – “Un ambito urbano “smart”, “connesso” ed “integrato”, pensato per diventare un nuovo luogo di aggregazione per la collettività e per i turisti, dove sorseggiare un aperitivo, cenare, oppure fare due chiacchiere davanti ad un buon caffé in un contesto tra i più significativi della Riccione di domani”.

E’ questa l’idea presentata all’amministrazione comunale dalla proprietà del Savioli Spiaggia, sul porto di Riccione.

Il progetto preliminare del nuovo Savioli Spiaggia Riccione sorgerà nell’area dell’attuale fabbricato con una struttura ricettiva del tutto innovativa, si legge in una nota diffusa dalla legale rappresentante di Alway Savioli Srl Margherita Torroni, votata ai principi della sostenibilità e progettata per rispondere alle esigenze dei turisti del nuovo millennio.

Nella nuova struttura ricettiva alberghiera e residenziale temporanea, troveranno posto un albergo a 5 stelle con camere e suites vista mare, una spa con centro benessere, piscina, ristoranti panoramici e una sala polifunzionale a disposizone per meeting, esposizioni ed eventi di ogni genere, accessibile direttamente dalla nuova piazza sulla darsena.

Nell’illustrare il progetto, la proprietà si sofferma sullo stile architettonico scelto che ricorda i tratti tipici del design nautico. Il bianco utilizzato per la finitura delle terrazze disegnate con forme morbide e sinuose, il cristallo utilizzato per le pareti verticali e il legno che caratterizza alcuni importanti dettagli esterni.

A tutto ciò si aggiunge un sensibile inserimento di verde pensile, utilizzato per creare privacy tra le varie unità abitative e per mitigare gli effetti dell’irraggiamento solare, contrastando la formazione di isole di calore.

Il processo di recupero e riqualificazione del Savioli Spiaggia è oggi ad un punto di svolta; si è giunti a definire una progettazione coerente con le esigenze di rigenerazione di quest’area della città.

La struttura è progettata per rispondere alle esigenze dei turisti del nuovo millennio, sempre alla ricerca di nuove esperienze nel carattere e nei contenuti; oltre che a riportare in vita un vanto e simbolo della città, della Riviera Romagnola e dell’intera Costa Adriatica.