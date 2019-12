Baci Perugina Limited Edition: un’esperienza gustativa completamente nuova

La copertura di Baci ® Perugina ® Limited Edition è creata con fave di cacao Ruby naturali che, identificate e selezionate dopo una lunga ricerca in Costa D’Avorio, Ecuador e Brasile, vengono sapientemente lavorate con un processo produttivo unico, in grado di liberare il sorprendente colore rosa e il sapore dolcemente fruttato. Nessuna aggiunta di aromi artificiali, totalmente gluten free, una consistenza vellutata e il sorprendente colore rosa.

La storica azienda Baci® Perugina® è riuscita a trascinare l’iconica pralina nel più roseo degli immaginari! Tutto merito delle fave di cacao Ruby e di un particolare processo produttivo studiato nei centri di ricerca di Barry Callebaut in Francia e in Belgioche che regalano, al più classico dei cioccolatini, un inaspettato gusto fruttato.