Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2019 Martedì è il segno dei Gemelli è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Fai attenzione ad aprire la bocca in situazioni in cui non è appropriato. Potresti voler dire qualcosa solo per spostare l’attenzione su di te. La scelta migliore in questo caso sarebbe quella di restare in silenzio.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Sei in un momento emotivamente drammatico, i tuoi sentimenti sono irregolari e forse ingestibili. Non sentirti costretto a trasformare per forza tutto con la logica. Il tuo compito è fare un respiro profondo e rilassarti. Ricorda che la vita è un’avventura emozionante piena di colpi di scena. Goditi il viaggio.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi vuoi che le cose siano fatte a modo tuo e solo a modo tuo. Sei piuttosto testardo e gli altri sarebbero sciocchi a pensare di poter farti cambiare idea su qualsiasi cosa. La verità è che oggi potresti cambiare idea diverse volte, e va bene così. Non aspettarti che nessun altro ti stia al passo!

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Organizzati al mattino perché più tardi sarai troppo indaffarato. Se inizi con un solido piano su come affrontare i compiti della giornata, avrai maggiori probabilità di realizzare tutto. Se non rimani forte, le altre persone potranno trarne vantaggio. Potresti finire per fare più favori che lavoro.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Non chiuderti in un angolo con le tue preoccupazioni. Più ti isolerai e insisterai sul fatto che non hai bisogno dell’aiuto di nessuno, più sarai frustrato e triste. Se sei solo, spaventato o arrabbiato, ammettilo con te stesso e con gli altri.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Oggi potresti imbatterti contro un muro. Le cose dovrebbero allentarsi un pò la sera. Ricorda che più forte spingi contro il muro, più la tua testa sbatterà, più la tua spalla si ammaccherà e più energia spenderai. Rimarrai sorpreso da quanto saranno facili le cose se torni indietro. Vedrai che puoi aggirare il muro senza per forza sbatterci.

Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe esserci molta frenesia intorno a te, ma sarai in grado di gestirla. Il tuo fascino ti farà passare ovunque. Dovresti essere in grado di destreggiarti in molte cose contemporaneamente e gli altri ti cercheranno per avere un supporto. Saprai gestire le cose in modo diplomatico e onesto.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente prenderai a cuore le cose un pò più del solito oggi. Cambiamenti drammatici nel tuo ambiente e nel atteggiamento ti metteranno in guardia. La cosa meravigliosa è che avrai una grande intuizione e comprensione delle altre persone. Sarai più consapevole dei sentimenti degli altri!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti sentirti come un cavallo da corsa stipato ai blocchi di partenza. Sei bloccato, pesti i piedi e aspetti con ansia la campana di partenza. Potresti sentirti impotente poiché non hai il controllo su quando il cancello si aprirà. Sii paziente. Non sprecare tutta la tua energia agitandoti. Il cancello si aprirà abbastanza presto!



Oroscopo del giorno 3 Dicembre 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Fai attenzione a non incolpare te stesso per qualcosa di cui non sei responsabile. Forse hai influenzato qualcuno ad agire in un certo modo e ora quell’azione si è rivelata controproducente. Ricorda che ognuno prende le proprie decisioni. Non sei responsabile delle decisioni degli altri, indipendentemente da qualsiasi consiglio tu possa aver dato.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Le persone inaspettate, in particolare le donne, ti sorprenderanno con quello che dicono. Tua madre potrebbe sollevare un problema che non avevi nemmeno preso in considerazione. Forse le tue emozioni si agitano quando ricordi qualcosa che una donna significativa nella tua vita ti ha detto. I tuoi sentimenti rimbalzano dal cuore alla testa e viceversa. Prendi in considerazione i sentimenti, ma non lasciare che dominino le tue decisioni.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo umore farà su e giù, avanti e indietro nel corso della giornata. Negli ultimi due giorni ti senti più legato alle persone che hai al tuo fianco. Senti un amore da parte di qualcuno che mantiene vivo il tuo cuore e la tua mente a proprio agio. Verso la fine della giornata però potresti accorgerti che le persone non sono così sincere come sembravano all’inizio. Stai in guardia.