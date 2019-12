Oroscopo del giorno 5 Dicembre 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 5 Dicembre 2019 Giovedì è il segno del Toro è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 5 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Un tocco di malinconia e malumore potrebbe farti sentire distante dal tuo gruppo e così potresti lanciarti in attività solitarie. La tua concentrazione potrebbe non essere alta. Esci e fai una lunga passeggiata o concediti un pranzo nel tuo ristorante preferito. Il tuo umore migliorerà domani. Devi solo superare questa giornata!



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Aver speso troppo negli articoli di lusso potrebbe farti sentire la necessità di stringere un pò la cinghia. Ti sentirai scoraggiato. Non incolparti troppo. Lo facciamo tutti ogni tanto! Vai a vedere uno spettacolo, un concerto o un film. Trova il tempo per tutti i progetti che hai in cantiere.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Anche se di solito sei estroverso, oggi potresti sentirti più timido e riservato, forse a causa di pensieri malinconici sull’amore o sull’amicizia. Qualcuno a cui tieni potrebbe essere lontano e ti mancherà. Le persone potranno provare a trarre un ingiusto vantaggio da te e poiché ti senti particolarmente vulnerabile, hai maggiori probabilità di lasciarlo fare. Stai attento!

Oroscopo del giorno 5 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti senti romantico e sexy oggi, ma non avrai l’opportunità di fare nulla al riguardo. Potresti essere temporaneamente separato dalla persona speciale della tua vita. Rallegrati facendo shopping, leggendo o guardando film. La separazione passerà e potrete recuperare il tempo perso.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Piccoli problemi familiari potrebbero renderti triste oggi. Forse un membro della famiglia è via, o potrebbero esserci stati alcuni piccoli litigi nella tua famiglia. Gli altri potrebbero voler invitare amici, ma potresti non sentirti così socievole. Lanciati in progetti per conto tuo. Potrebbe darti una sensazione di realizzazione, disinnescando il tuo umore depresso e suscitando il tuo entusiasmo. Provaci!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbero arrivarti informazioni relative a questioni spirituali o filosofiche che potrebbero non essere così affidabili. Non prendere ciò che senti oggi al valore nominale. Un caro amico o il partner potrebbe essere molto lontano e potresti sentirti solo. Il modo migliore per superare la separazione è tenerti occupato, magari con lo studio, la ricerca o le attività artistiche.



Oroscopo del giorno 5 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Oggi puoi rivolgere un invito a qualcuno per farti visita, ma non contarci troppo. Potrebbe succedere qualcosa. La delusione potrebbe renderti malinconico, ma non lasciare che abbia la meglio su di te. Invita qualcun altro o canalizza quell’energia in progetti creativi o artistici. In questo modo puoi goderti la giornata comunque.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: La malattia di un parente o di un vicino potrebbe farti sentire scoraggiato oggi. Il lavoro può essere lento riguardo i tuoi progetti, in quanto potresti avere un blocco mentale temporaneo su cosa fare dopo. Forse dovresti metterli da parte per ora. Una volta che sono fuori dai tuoi pensieri, la soluzione arriverà spontaneamente.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Le attività di gruppo o le riunioni con gli amici potrebbero non andare come al solito oggi. Ti senti più riservato e forse preoccupato per un amico o per il partner. Stranamente, uscire con gli altri è probabilmente la migliore terapia nonostante la tua maggiore timidezza. Forse la cosa migliore da fare è andare nei luoghi in cui le persone si riuniscono.



Oroscopo del giorno 5 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Le notizie di malattie o problemi di lavoro da parte di qualcuno a cui tieni possono farti sentire un pò giù di morale oggi. Una lettera calda e amorevole o una chiamata da qualcuno lontano potrebbe rallegrarti. Questo è un buon giorno per scrivere lettere, visitare o chiamare persone di cui non hai notizie da molto tempo. Non lasciare che notizie tristi o di cattivo umore abbiano la meglio su di te.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Amici o gruppi potrebbero fare richieste eccessive del tuo tempo oggi. Come persona generosa e orientata al servizio, tendi ad andare d’accordo con ciò che vogliono gli altri. Va bene, ma non stai servendo nessuno, puoi anche delegare. Tieniti occupato, ma non allungarti troppo. Devi risparmiare un pò di energia per domani.



PESCI ⭐⭐ TOP:Una separazione dalla persona speciale della tua vita, forse a causa di un piccolo disaccordo, potrebbe farti sentire malinconico oggi. Potresti ricevere un invito a una riunione ma è improbabile che tu voglia andare. Ti senti più riservato e introverso del solito. Stranamente, stare con gli altri è probabilmente il modo migliore per distogliere la mente da ciò che ti affligge.