Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2019 Venerdì è il segno dei Gemelli è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Se non sei coinvolto in amore, non essere sorpreso se oggi arriverà qualcosa di inatteso, forse nel tuo quartiere. Anche se sei coinvolto, il nuovo arrivato diventerà un buon amico. Probabilmente incontrerai qualcuno di speciale in mezzo a una folla di persone. Pertanto, questa non è una buona giornata per stare in casa, anche se il tempo è brutto. Vai a vedere cosa l’Universo ha in serbo per te.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Le attività di gruppo riguardanti interessi spirituali, metafisici o umanitari potrebbero svolgersi oggi nella tua zona. Incontrerai nuovi amici. Se non sei attualmente coinvolto, questa occasione potrebbe fornirti la possibilità di incontrare qualcuno di speciale. Fai del tuo meglio! La tua mente ronza e i tuoi pensieri sono più intensi alla fine della giornata, quindi una breve sessione di allenamento stasera potrebbe aiutarti a dormire.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le altre persone assumono un’importanza speciale oggi. Il romanticismo è nella tua mente, sia che si tratti di amicizie, partnership commerciali o relazioni di ogni tipo. Le tue interazioni sono calde, cordiali e di supporto. I sentimenti romantici si avvicinano all’intensità delle fiabe. Sforzati di vedere tutti come sono realmente e non come li idealizzi.

Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo sistema di valori potrebbe assumere oggi nuovi aspetti spirituali e idealistici. Gli affari banali potrebbero assumere un nuovo significato. Potresti anche vedere la spiritualità nel tuo lavoro. Potresti fissare alcuni obiettivi idealistici ma non realistici per quanto riguarda la tua salute. Se vuoi iniziare un nuovo programma di salute, fai un passo alla volta. Non cercare di fare tutto in una volta.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Nuovi contatti commerciali potrebbero offrirti la possibilità di perseguire una nuova carriera nelle arti psichiche, spirituali o di guarigione, o forse nella pittura, nella scrittura o in altre belle arti. Pensaci seriamente. Il tuo talento dovrebbe essere particolarmente acuto oggi. Potresti pensare seriamente alla formazione per essere più efficace. Il supporto di amici e gruppi potrebbe rivelarsi prezioso.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti provare ad assicurarti il lavoro perfetto, possibilmente in un campo artistico o in quello legato alle arti curative. Potresti avere in mente una posizione specifica o potresti prenderne in considerazione diverse. È importante pensare a tutti i dettagli di ogni posizione prima di cominciare. Ciò che pensi possa essere perfetto oggi potrebbe avere aspetti nascosti che non conosci.



Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Le altre persone sono importanti per te. Oggi le tue relazioni potrebbero assumere un significato maggiore del solito. Potresti incontrare alcune persone interessanti e, se non sei coinvolto, potresti anche innamorarti. Vecchi e nuovi amici potrebbero sembrarti meravigliosi. Le relazioni romantiche potrebbero assumere qualità fiabesche. Cerca di fare uno sforzo per vedere le persone come sono realmente.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi le questioni spirituali vengono alla ribalta. Ti consigliamo di buttarti nello studio di una disciplina spirituale o metafisica che ami. Gli amici potrebbero voler unirsi a te. Stare insieme con gli altri potrebbe stimolare il tuo intelletto, la tua immaginazione e il tuo spirito. Alla fine della giornata, scrivi i tuoi pensieri. Fai una lunga passeggiata per schiarirti la mente in modo da poter dormire.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Una storia d’amore nuova o datata potrebbe assumere un aspetto spirituale che crea un legame più forte tra di voi. Le opere di grandi maestri del passato, forse alcune provenienti da terre esotiche, ispirano la tua spinta creativa. La spiritualità potrebbe assumere una nuova importanza per te. Potresti voler trascorrere del tempo meditando o studiando. La regressione della vita passata o la meditazione guidata potrebbero rivelarsi illuminanti.



Oroscopo del giorno 6 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Un incontro di gruppo, forse spirituale o metafisico, potrebbe aver luogo stasera a casa tua. Questo gruppo probabilmente riuscirà a fare tutto ciò al quale aspira. Intuizione, energia e immaginazione ti circondano. Ti avvicinerai a chiunque decida di trascorrere del tempo oggi, sia esso un amico, un amante o un collega. Stasera scrivi i tuoi pensieri e le tue intuizioni in modo da poterli ricordare.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Sei una persona spiritualmente incline, ma oggi la tua mente è su altri pianeti. Approfondimenti e rivelazioni potrebbero diventare troppo veloci e potresti volerli esprimere attraverso l’arte. Le relazioni romantiche e le altre relazioni assumono una nuova aura karmica. La meditazione potrebbe aiutarti a dare un senso a tutto, così come un processo sulla regressione della vita passata o la rinascita. In mancanza di ciò, scrivi i tuoi pensieri.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Sogni e meditazione potrebbero suscitare profonde emozioni del passato che hanno bloccato la tua crescita senza che te ne accorgessi. Sia la ricerca che il perdono possono assumere una nuova importanza. La passione romantica dovrebbe essere ai massimi livelli. È probabile che queste emozioni ti forniscano l’ispirazione artistica che desideri orientare verso la decorazione della tua casa.