Panettoni Peck: un Natale di gusto con gli chef stellati!

I Panettoni “stellati” saranno in vendita in edizione limitata di 150 pezzi presso i 3 negozi Peck di Milano.

Il Panettone classico di Peck si distingue per l’impasto morbido, ottenuto grazie ad una lavorazione di 72 ore e all’utilizzo di ingredienti selezionatissimi. Quello Pere e Cioccolato è reso speciale da vaniglia in bacche della qualità Bourbon del Madagascar, gocce di cioccolato fondente e pere semi candite.

Un panettone al cacao e marasche, un omaggio dello chef alla città lagunare. L’impasto lievita per più di 24 ore, risultando estremamente soffice e permettendo ai sapori di esaltarsi in maniera armonica.