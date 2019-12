Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2019 Lunedì

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2019 Lunedì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2019 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti sentirti più energico rispetto agli ultimi tempi. È il giorno perfetto per impegnarsi in attività, progetti e faccende domestiche. Ti godrai la maggior parte delle cose in pochissimo tempo e ti divertirai. Resisti a qualsiasi tentazione di procrastinare! Se rimandi le cose, perderai l’attuale supporto cosmico. Fai un elenco di cose da fare e inizia. Avrai finito prima di saperlo!



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Aspettati di divertirti oggi. Sei in ottima forma e al massimo delle prestazioni. Queste sono condizioni eccellenti per lavorare o creare. Data la possibilità, la tua mente pullulerà di idee innovative. Sforzati in tutto ciò che fai oggi. Se si presenta l’opportunità di partecipare a un nuovo progetto, pensaci seriamente. Potrebbe essere una mossa intelligente.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Aspettati di iniziare la giornata con forza ed energia. Quasi tutto nell’elenco delle cose da fare andrà a posto. Puoi affrontare i tuoi progetti con sicurezza e vigore perché puoi fare ciò che deve essere fatto. Se c’è qualcosa che vorresti affrontare o iniziare, ti verrà difficile trovare un giorno migliore. Sfrutta al massimo il tuo istinto. Non c’è niente che non puoi gestire.

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Se solo più giorni potessero essere così facili! L’energia dei pianeti è rivitalizzante e ti permette di ottenere molto. Se c’è qualcosa che hai esitato a fare, cogli un pò di fiducia nella giornata e provaci. Avrai successo in qualsiasi cosa farai. Non lasciarti coinvolgere però nel lavoro di un altro solo perché hai energia in abbondanza!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi ti sentirai in cima al mondo. Data la tua solita natura laboriosa, potresti dover tenere d’occhio lo stress. Nonostante la forza, la salute e la nitidezza mentale ti danno un supporto straordinario per fare molto, devi anche sapere quando è ora di smettere. Risparmia parte di tale energia per attività sociali o ricreative.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Questo sarà uno di quei giorni in cui sarai felice di alzarti. L’energia è positiva. Probabilmente ti sentirai energico, sicuro di te e pronto a metterti al lavoro per i tuoi progetti. Questo in combinazione con la tua tendenza a lavorare sodo può farti andare forte. Non esagerare però. Prenditi del tempo per annusare le rose e riposati un pò.

Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Questa giornata inizierà con una sferzata di energia. Cogli l’opportunità di trarre il massimo vantaggio da questi importanti progetti. Non tutti i giorni ti sentirai così bene. Se riesci a lavorare subito, avrai un sacco di tempo per fare qualcosa di ricreativo più tardi. Se ti piacciono gli sport, l’energia extra ti darà un vantaggio.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Sei partito alla grande. Se ti sei sentito un pò stanco ultimamente, questo cambierà presto. La forza fisica e mentale è a tua disposizione. Le cose che ieri sembravano difficili arriveranno facilmente oggi. Le cose saranno finite prima che tu lo sappia e avrai ancora un sorriso sul tuo viso. Non esagerare però!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Sarà un grande giorno per fare le cose. Le condizioni cosmiche ti faranno sentire energico. Se c’è un elenco di cose da fare che ti aspettano, prendilo e comincia. Potrebbe essere necessario resistere alla tentazione di trascorrere del tempo a socializzare. Se ti concentri sulle tue priorità, finirai in fretta e ti rimarrà molto tempo per divertirti.



Oroscopo del giorno 9 Dicembre 2019 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi le condizioni cosmiche sono favorevoli per il picco dell’energia fisica e mentale. Sarai in grado di affrontare quasi tutto. Ora è il momento di compiere passi verso i tuoi obiettivi più grandi. Invece di preoccuparti del rifiuto, pensa “Niente di avventato, niente di guadagnato”. Anche se non sei bravo nel correre rischi, quelli che ti assumerai oggi ne varranno la pena.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Potresti sentire di avere più energia oggi rispetto al solito. Se i compiti da svolgere richiedono forza fisica o acutezza mentale, affrontali con fiducia. Le cose arrivano facilmente e prontamente e puoi fare molto. Concediti un pò di questo tempo pieno di energia per socializzare con un amico o impegnarti nei tuoi hobby preferiti. Non è necessario indirizzare tutto su questioni serie.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sarà una giornata eccellente per iniziare alcuni dei progetti che hai in cantiere da un pò di tempo. Probabilmente sentirai più energia fisica e mentale di quella che hai sperimentato di recente. Se la tua giornata è piena di lavoro o di divertimento, le cose andranno alla grande. Puoi affrontare le attività con fiducia. Sii produttivo dando alla tua energia un posto dove andare.