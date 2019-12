Courmayeur Natale 2019: le vacanze ai piedi del Monte Bianco

Courmayeur Natale 2019

Le mille anime della cittadina ai piedi del Monte Bianco

La dura vita di montagna, il glamour e i lussi del turismo internazionale

Courmayeur Natale 2019 – C’è una cosa che rende Courmayeur un posto unico al mondo: essere situato ai piedi del Monte Bianco che, con i suoi oltre 4.800 metri d’altezza, è la montagna più alta d’Europa.

Già per questo meriterebbe una visita, ma ci sono anche altri motivi d’interesse che fanno diventare questa località una delle mete turistiche più gettonate d’Italia, in inverno come d’estate.

Per gli appassionati di sci e snowboard, Courmayeur è un’attrazione irresistibile. Fra le attività invernali da praticare in queste incredibili montagne ci sono anche le ciaspolate: una delle destinazioni più belle per camminare in mezzo alla neve è la Val Ferret, che si trova proprio ai piedi del massiccio del Monte Bianco e offre anche un bel percorso per chi ama praticare lo sci di fondo.

In alternativa potreste provare lo snowbike, approfittando delle proposte di escursioni guidate: per galleggiare sulla neve l’ultima novità sono le fat bike, così chiamate per le tipiche ruote extra large.

Altra incredibile attrazione è Skyway, la funivia inaugurata nel 2015 che arriva fino a Punta Helbronner, a 3.466 m: la sua particolarità è che le cabine durante la salita ruotano, in modo da consentire la vista di tutte le cime circostanti.

Maestosa quasi quanto il Monte Bianco è la cucina tipica, che si esprime al meglio nei ristoranti gourmet, sinonimo di eleganza e ricercatezza. Ristoranti, bistrot, bar à vin unici e di qualità uniti alla passione dei gestori per la buona tavola e per la convivialità.

E se volete fare farvi un bel regalo di Natale, allora scegliete Via Roma, la regina dello shopping esclusivo, il cuore trendy di Courmayeur. Raffinate boutique e negozi di abbigliamento, oggetti di design, gioielli e mille sorprese all’insegna del glamour!

Courmayeur Natale 2019: vita di cordata e bella vita. Scarponi da arrampicata e tacco dodici. Roccia, ghiaccio e tiepida acqua termale. Pasti frugali e raffinatezze da gourmet.