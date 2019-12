Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2019 Mercoledì è il segno della Bilancia è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: Sbalzi d’umore e piccole distrazioni potrebbero metterti in contrasto con il partner. È possibile percepire insulti laddove non sono previsti. La comunicazione è tesa. È meglio uscire da soli per un pò e fare qualcosa di divertente. In questo modo scaccerai via tutta l’energia negativa.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Un’intensa telefonata, forse una sorta di richiesta di aiuto, potrebbe arrivare oggi da un parente o da un amico intimo. Sei più forte del solito per aiutare qualcuno nel bisogno, ma cerca di rimanere obiettivo. La persona può esasperare la situazione o essere confusa sulla sua vera natura. In effetti, tutte le comunicazioni potrebbero essere fonte di confusione. Può essere difficile separare le paure dalla realtà.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Gli amici coinvolti nelle arti e nelle scienze potrebbero volersi riunire oggi, forse per fare un brainstorming su alcune idee. Dovresti sentirti innovativo. Hai molto da contribuire. Le attività di gruppo dovrebbero rivelarsi soddisfacenti, in particolare quelle che coinvolgono attività umanitarie. Questa promette di essere una giornata impegnativa e stimolante. Non cercare di fare troppo però.

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: L’ispirazione potrebbe colpirti oggi come un fulmine a ciel sereno. La tua immaginazione, innovazione e ingegnosità sono alte. Qualunque cosa penserai o scoprirai dovrebbe attirare molta attenzione positiva. I tuoi nervi potrebbero essere un pò tesi quindi cerca di rimanere calmo e di non essere troppo agitato.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Esperimenti con computer o altre tecnologie potrebbero rivelarsi un talento nascosto che non sapevi di avere. Potresti decidere di lavorare per sviluppare questa abilità in quanto potrebbe aprirti porte che aumenteranno le tue entrate. Gli amici potrebbero aiutarti. Alla fine della giornata ti sentirai più concentrato di quanto non lo fossi prima.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Questa è una buona giornata per mantenere un profilo basso. Ogni attenzione che arriva oggi è sospetta. Non fidarti delle motivazioni di chi fa troppe domande o che sembra troppo interessato a tutto ciò che stai facendo. Questa non è una buona giornata per iniziare nuovi progetti o andare avanti con nuove conoscenze. Perditi nel perseguimento dei tuoi interessi.

Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è un momento eccellente per presentare qualsiasi cosa tu abbia fatto al pubblico o a coloro che contano. Ti senti particolarmente innovativo e dovresti sfruttare al massimo questa tua energia. Potresti essere sorpreso da ciò che realizzerai.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua mente va a mille miglia all’ora. Idee, interessi, obiettivi e progetti diversi potrebbero sfrecciare nella tua mente per tutto il giorno. Prendi nota! Scorri l’elenco per vedere quali idee sono realizzabili, quali sono immediate e quali possono attendere. Fai una lunga passeggiata prima di andare a letto o potresti non riuscire a dormire.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti fare molti piani per il futuro. Le idee potrebbero arrivare molto velocemente. Potresti trovare difficile decidere quali sono le più realizzabili. Dovresti sentirti particolarmente ispirato, innovativo ed entusiasta. Questa è una buona giornata per fare piani e formulare idee per progetti creativi.



Oroscopo del giorno 11 Dicembre 2019 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti ospitare qualche tipo di attività di gruppo o incontro a casa tua. Un certo numero di persone interessanti potrebbero partecipare. Alcuni potrebbero avere molte buone idee da condividere. Questa è una buona giornata per lavorare su un guadagno finanziario per te o per una causa che significa molto per te. Se la raccolta fondi è un problema, dovresti escogitare altri piani.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:L’alchimia o l’astrologia potrebbero attirare il tuo interesse oggi. Potresti frequentare una lezione o un seminario sull’argomento o iscriverti a un corso. La tua mente è acuta, quindi qualunque cosa deciderai di studiare, la imparerai più velocemente. La lettura e la sperimentazione potrebbero insegnarti molto ora. Altre possibilità includono la meditazione, il rituale o la regressione della vita passata.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Una notte di sonno travagliato e strani incubi potrebbe farti sentire svogliato e privo di motivazione. Le opportunità però possono arrivare. Ti verranno in mente alcune nuove idee interessanti. Il tuo livello di energia potrebbe andare su e giù. Mangia correttamente e mantieni la concentrazione per sfruttare al massimo le energie planetarie.