Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2019 Giovedì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua radiosità e brillantezza ti mettono sul palcoscenico oggi. Sei una stella! Il tuo desiderio è il controllo di chiunque. Le persone intorno a te potrebbero contare su di te per essere il loro leader. Anche se ti piace questo ruolo, non dovresti dimenticare di concederti più piaceri privati. Un piccolo regalo per te, un’avventura per divertimento o forse un pò di tempo da solo potrebbe essere quello che ti serve.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Stai imparando a sognare di nuovo. Questi ultimi mesi sono stati difficili perché le tue possibilità erano limitate. Di recente hai lavorato molto per cercare di allineare la tua vita di fantasia con la realtà. Il risultato di questo sforzo è che il tuo desiderio di realizzare i tuoi sogni è aumentato! Inseguili, ma delicatamente.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei determinato a conquistare gli affetti di una persona speciale? Hai dedicato molta energia a questo obiettivo ultimamente? Sei interessato a rinnovare il tuo matrimonio? Oggi è un giorno estremamente propizio per l’amore. Ora è il momento di flirtare follemente, scrivere lettere d’amore e fare una passeggiata romantica!

Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Questo è un giorno positivo. Ti senti calmo, equilibrato e più tollerante del solito. Se puoi, fai una pausa dal tuo intenso programma e dedica qualche minuto a te. Non sei abituato a tale autoindulgenza, ma oggi ti farebbe un mondo di bene.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi probabilmente avrai una bella sorpresa in una relazione, specialmente nella tua vita privata. Hai ottime possibilità di ritrovarti al centro della scena, inchinarti sotto i riflettori e vestirti in modo da non perdere. Accetta l’applauso che ti faranno.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Approfitta di questa giornata per trascorrere del tempo di qualità nel piccolo nido accogliente che tu e la tua famiglia vi siete costruiti. È un giorno felice, casa dolce casa. Un’atmosfera sana e pacifica regna e dissipa le tensioni domestiche. Cogli l’opportunità di ricaricare le tue batterie. Domani avrai bisogno di molta energia.



Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi ti sentirai profondamente connesso alla tua vita. L’atmosfera è chiara e ti permette di vedere tutti i progressi che hai fatto. Provi grandi soddisfazioni, come fai sempre quando riesci a vedere chiaramente il significato della tua vita. Non dormire sugli allori però. Alcune cose devono ancora essere fatte!



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Questo è il tipo di giornata che ti fa avere fortuna, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. Forse un amico ti presenterà una persona eccezionale che ti aiuterà a realizzare i tuoi obiettivi professionali. O forse il tuo partner ti sorprenderà con un regalo. Comunque la tua fortuna si manifesterà, confida che questo sarà un grande giorno.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:La giornata è buona per le persone con curiosità e fantasia, incluso te! Dal momento che non sei esattamente in perfetta forma emotiva, sarai particolarmente grato per i regali che questa giornata ti porterà. Se sei ansioso di incontrare altre persone o esplorare nuove attività con gli amici, fallo. L’aspetto di oggi è favorevole al divertimento.



Oroscopo del giorno 12 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sarai molto affascinante oggi. I tuoi poteri seducenti saranno al massimo. Se hai desideri o sogni o desideri un aumento, questo è il momento di esprimere quei desideri. Devi solo dare voce a ciò che vuoi davvero e lasciare che il tuo fascino faccia il resto.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Se l’atmosfera è stata tesa negli ultimi giorni, potresti notare che oggi le cose miglioreranno. Potresti persino riuscire a scambiare convenevoli con persone con cui hai sempre avuto difficoltà a parlare. Questa sarà una giornata pacifica, quindi segui il flusso dell’energia astrale e goditela.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti essere stato cupo ultimamente, ma oggi dovresti recuperare il tuo buon umore. Puoi intraprendere il tuo viaggio con piena fiducia. Sarai ancora più attraente del solito e le persone troveranno il tuo fascino irresistibile. C’è la promessa per molte esperienze gratificanti nella tua carriera e nella tua vita amorosa!