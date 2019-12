Tendenza Moda Barocco A/I 2019-20: lo splendore delle corti Europee

Voglia di estro e di divertimento; voglia di rompere i canoni di equilibrio, simmetria e sobrietà per lasciarsi andare alle danze in un turbine di colori.

E a completare queste mise, non ancora abbastanza ricche, ci sono gli accessori . Il gioiello di Gucci è estremo e importante; mentre per Chanel il Barocco è una profusione della sua regina: la perla.

Anche il taglio dell’abito va a braccetto con un’epoca fatta di colli importanti, maniche a sbuffo e gonne ampie. Etro propone uno scollo sensuale, con maniche a sbuffo che si diramano dal corsetto di un mini dress in broccato scuro effetto paisley; mentre Louis Vuitton traduce la gorgiera in un colletto a volant giallo bordato di blu di Prussia.