Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Ariete: undicesima posizione

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Ariete stilata da TopLook

Il più delle volte, le vostre idee sono destinate ad avere successo. Tuttavia, se solo fareste una riflessione più approfondita dei vostri progetti, il successo sarebbe totale. L’ultimo mese dell’anno è un periodo di importanti cambiamenti .

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Ariete: Amore

In amore, dicembre 2019 non sarà un mese eccezionale a causa di una Venere dissonante fino al 21 che non vi consente di essere sereni. Malintesi e discussioni animate vi renderanno difficile la vita di coppia. Il 2020 invece non sarà sfavorevole per trovare l’amore, ma saranno le situazioni di contorno che potrebbero ostacolare lo sviluppo di una relazione.

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Ariete: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, potreste subire dei ritardi o rinvii. Se state per fare un acquisto importante o avete per le mani qualcosa, dovreste stare molto attenti. Se invece volete cambiare lavoro, rimandate tutte le decisioni all’anno nuovo!