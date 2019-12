Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Bilancia: ottava posizione

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Bilancia stilata da TopLook.

A dicembre 2019 condividerete ricche esperienze con i vostri cari, gli amici e le persone intorno a voi, in modo semplice e armonioso. Fiato sospeso nel 2020 invece, con momenti in cui vi sembrerà un’impresa e tutto faticoso, ma altri in cui fiducia e ottimismo torneranno a visitarvi.

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Bilancia: Amore

In amore, inizia un periodo molto favorevole grazie alla protezione di Venere, in buona posizione. E’ molto facile che in tutte quelle relazioni in difficoltà possa tornare serenità e armonia. Se siete single, cercate di muovervi in fretta per conquistare la persona che vi piace tanto, perché nel nuovo anno tutto diventerà più complicato.

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Bilancia: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, potrete ricavare piacere e soddisfazioni a livello personale. Una forte combinazione astrologica vi consentirà di avere idee eccellenti che vi possono portare dei profitti anche molto importanti.