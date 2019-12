Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Cancro: dodicesima posizione

Siete esigenti con voi stessi e tolleranti con gli altri, ma se qualcuno agisce in malafede, perderà completamente la vostra stima. Purtroppo questo non è il periodo migliore ed è facile che l’anno si possa chiudere con alcune novità sfavorevoli. Nel 2020 invece ci sarà una partita importante, che vincerete se non perderete mai la fiducia in voi stessi!

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Cancro: Amore

In amore, ci saranno forti tensioni. Molti di voi avranno dei dissidi con il proprio partner, o comunque vivranno questo periodo con una certa stanchezza emotiva. Restate calmi almeno fino al 21 dicembre.

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Cancro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, sarà meglio pianificare con cura la vostra attività senza lasciare nulla al caso, altrimenti potrebbero sopraggiungere delle complicazioni che saranno poi difficili da gestire. Mettete in ordine la vostra economia, soprattutto coloro che lavorano in proprio.