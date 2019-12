Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Leone: quinta posizione

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Leone stilata da TopLook.

Vivete nella convinzione che tutto ciò che fate è fatto bene. L’autocritica non fa parte delle vostre prerogative. A dicembre 2019, vedrete amplificate queste caratteristiche che influenzeranno positivamente la vostra vita. Il 2020 sarà un anno in cui le vostre scelte assumeranno un’importanza particolare, con conseguenze che si paleseranno soprattutto a fine anno.

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Leone: Amore

In amore, chi è in coppia vivrà il rapporto in totale felicità. I single invece, devono osare e andare in cerca della persona amata senza la paura di soffrire. Solo allora troveranno il vero amore!

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Leone: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, Mercurio in aspetto molto favorevole, vi renderà più ottimisti del solito. Vivrete un periodo molto produttivo. I progetti che inizieranno nel corso di questo mese andranno a buon fine e ne trarrete un buon vantaggio soprattutto all’inizio del prossimo anno.