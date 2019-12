Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Pesci: nona posizione

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Pesci stilata da TopLook.

La vostra natura compassionevole sarà messa in risalto durante tutto dicembre in maniera evidente. Giove vi invita a tenere duro poiché, nonostante siate considerati persone fragili, avete tutte le armi per andare avanti. Il nuovo anno apre un periodo d’oro che vi vede in forma smagliante. Potreste riacchiappare un’occasione persa e cambiare perfino il vostro destino.

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Pesci: Amore

In amore, ci saranno difficoltà nel rapporto a causa di qualche malinteso con il partner. Tuttavia, nonostante momenti critici, riuscirete a superare i disaccordi. I single vivranno avventure appassionate.

Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Pesci: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, alcuni problemi stanno per finire grazie al transito di Giove che apre le premesse per una maggiore efficienza. Se siete in cerca di una prima o una nuova attività, non state fermi ad aspettare che il lavoro vi arrivi dal cielo. Dovete agire!