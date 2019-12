Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Scorpione: decima posizione

In amore, alcune configurazioni astrali non troppo benevoli, genereranno molti conflitti. I single dimostreranno di essere dei bravi seduttori attraverso il dialogo. Riuscirete a conquistare il cuore della persona amata con belle parole.

Durante il mese di dicembre sarete meno sospettosi del solito. Raggiungerete importanti accordi con le persone che vi circondano. Vi renderete conto che potete trasmettere le vostre opinioni senza bisogno di imporvi. Doti preziose se pensate che il 2020 sarà un anno in buona parte favorevole per la carriera, ma con qualche imprevisto che scombinerà le vostre aspettative e vi costringerà a sfoderare spirito di adattamento e pazienza.