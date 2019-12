Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Toro: sesta posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione , gli ostacoli che frenavano le vostre attività scompariranno, consentendovi di iniziare un nuovo cammino professionale con nuove idee e progetti da realizzare. Inizierete l’anno con i pianeti a vostro favore. Una combinazione non frequente, che indica un periodo dinamico, ricco di cambiamenti, oppure una fase in cui metabolizzerete i cambiamenti.

In amore, sfruttate la prima quindicina di dicembre quando Venere vi permetterà di vivere il rapporto affettivo in modo sereno e positivo. Poi, con l’inizio del nuovo anno, un insolito pessimismo vi farà tenere una posizione più scettica verso l’amore. Se invece avete voglia di innamorarvi, avrete dalla vostra un cielo eccellente.