Classifica zodiacale Dicembre/Gennaio 2019-20 Vergine: settima posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione , le attività proseguiranno senza intoppi. Le opportunità in arrivo possono essere eccellenti, ma dovrete stare attenti ai nuovi accordi o nuovi contratti e controllare con attenzione ogni dettaglio al fine di evitare possibili situazioni spiacevoli in futuro.

A volte vorreste tralasciare qualche dettaglio, ma non riuscite a evitare questa tendenza ossessiva che vi porta a voler rifinire ogni cosa nei particolari. A dicembre ci sarà una fase positiva che vi renderà meno rigidi e vi farà sviluppare una maggiore fiducia in voi stessi. Il 2020 vi offrirà un trio di pianeti eccellente che vi renderà razionali e pragmatici, ma anche creativi e ingegnosi.