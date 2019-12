Harley Davidson Riccione: Motorfan goes to Ibiza

E per allietare la serata, Fashion Diamond Vodka , Luxury Vodka made in Italy, nonché sponsor del main event, offrirà una degustazione dei suoi prodotti, destinati ai più esclusivi Clubs nazionali e non.

Il leit motiv dell’evento è il viaggio . Proprio quello che intraprenderà il Maestro di cerimonie Manuel Ribeca , DJ di fama internazionale, nel 2020 portando la sua musica in giro per i vari Clubs di Ibiza , vera e propria Mecca dalla Club Culture.