Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2019 Sabato è il segno dei Pesci è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Che sollievo! La tua energia sta tornando, specialmente per quanto riguarda le questioni del cuore. Oggi sarai libero da ogni vincolo. Con te, il dubbio è un argomento particolarmente delicato. Il flusso di energia è stato ristabilito, anche se potrebbero essere necessari alcuni giorni per riprenderti completamente dal travaglio delle ultime settimane.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Sembra che ultimamente la base delle tue ambizioni sociali abbia avuto un pò di battute di arresto. Le energie planetarie dovrebbero darti nuovi desideri. Possono essere di natura più modesta, ma ciò non significa che non saranno importanti. Ciò che ti motiva professionalmente sarà molto forte. Alla fine sarà un’evoluzione positiva e soddisfacente.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti aver pensato di rimescolare le carte con il tuo compagno, a meno che non ti sia già stata offerta una nuova mano. Questa pausa nella tua relazione è una transizione necessaria nel tuo viaggio verso una maggiore intimità. A partire da oggi, la tua relazione sarà di nuovo in pista e continuerà a progredire senza intoppi. Sforzati di osservare cosa è cambiato.

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Questa giornata è promettente! Gli aspetti planetari danno una spinta alla tua vita emotiva e dovrebbero liberarti dal recente periodo di incertezza che ti ha afflitto. Non sei stato in grado di fidarti del tuo giudizio. Forse dovresti usare più chiarezza per risolvere le tue esperienze.



VERGINE ⭐⭐ TOP: Ecco il giorno in cui potresti finalmente accettare che tendi a svolgere il ruolo di genitore nelle tue relazioni sentimentali. Tu sei colui che fissa i limiti, organizza le cose e si assume la responsabilità. Il tuo partner dovrebbe cercare di aprirti al tuo lato più sensibile e fragile.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:C’è qualche probabilità che le tue emozioni siano cambiate nelle ultime sei settimane circa. Non sei più attratto dalle stesse persone. Non sei sicuro di te al lavoro e ti chiedi persino se la tua attrattiva ti abbia abbandonato. A partire da oggi, questi dubbi verranno dissipati.



Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai senza dubbio l’impressione di vedere più chiaramente oggi rispetto al passato. Le energie planetarie si stanno allineando per spezzare la nebbia mentale che ti circonda. I giorni scorsi ti hanno fatto riflettere molto e hai imparato la lezione che dovrebbe essere evidente oggi. Ora tocca a te applicare questa lezione alla tua vita.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Hai paura che le persone non ti capiscano più? Sei cambiato troppo? Hai la sensazione di aver lasciato alcune persone alle spalle? Sì, è possibile, ma cosa puoi fare? Gli altri non possono cambiare e andare al tuo stesso ritmo. I tuoi amici non hanno problemi con il tuo cambiamento. Considera anche questa possibilità!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sembra che le tue emozioni siano finalmente tornate alla ribalta! Sei stato titubante nelle ultime settimane o incapace di prendere una decisione. Ti sentivi insicuro, come se non potessi più fidarti di te stesso. È stato un momento particolarmente sconvolgente. La tua sicurezza tornerà oggi.



Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2019 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Hai avuto la sensazione che i tuoi progetti professionali non fossero davvero tuoi, ma quelli che i tuoi genitori, in particolare tua madre, volevano per te. Ora hai analizzato la tua carriera da tutte le angolazioni e hai cercato di capire cosa desideri veramente. Oggi dovresti essere in grado di vedere più chiaramente.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non hai le stesse opinioni di tutti gli altri. Certamente, questo è il caso di ognuno di noi. Ma sembri differire di opinione con le persone sempre di più. Puoi decidere che è il momento di progettare il tuo lavoro, dove l’unico capo in disaccordo sei tu! Ciò comporterà alcuni rischi, ma i potenziali premi sono enormi!



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:C’è qualche possibilità che nell’ultimo mese tu abbia esitato circa i tuoi impegni, come se fossi stato in un limbo. Forse ti sei reso conto degli errori che avevi commesso in passato e avevi paura di ripeterli. Ora che sei consapevole del passato, puoi e affronterai il futuro con maggiore sicurezza.