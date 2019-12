Ferrari Roma

Il Cavallino omaggia la Dolce Vita

Design senza tempo, raffinatezza e prestazioni di assoluta eccellenza

I puristi dei numeri dovranno farsene una ragione. Da novembre 2019 Ferrari si chiama Ferrari Roma.

Il Cavallino infatti ha deciso di attribuire alla nuova nata il nome della capitale… e non cosa di poco conto per un nome da utilizzare su una supercar per pochi!

Non è il solito riferimento geografico alla terra Ferrari questa volta o al mondo delle competizioni sportive dove le Rosse hanno vinto. Nemmeno un’area geografica in cui si venderà principalmente la vettura. Roma è Roma, da sempre. E Ferrari, un omaggio a Roma in quanto grande città storica, indipendentemente dai motori, con questa vettura di certo l’ha fatto.

Design senza tempo, spiccata raffinatezza, guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza.

Grazie al suo stile inconfondibile, Ferrari Roma reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della città di Roma tipico degli anni ‘50-‘60, caratterizzato dalla leggerezza e dal piacere di vivere.

Un design che strizza l’occhio a pulizia e sintesi assoluta degli elementi, nonché a proporzioni armoniche e volumi puri ed eleganti. Per esaltare il minimalismo formale infatti, è stata rimossa ogni decorazione o sfogo superfluo.

Ferrari Roma garantisce prestazioni al vertice della categoria grazie al suo motore V8 turbo appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi. Il motore da 620 cv a 7.500 giri/min. è abbinato al nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.

Ferrari Roma è una vettura a motore anteriore-centrale 2+ con il miglior rapporto peso/potenza del segmento (2,37 kg/cv), aspetto che contribuisce a rendere l’auto estremamente facile da guidare, dinamica e reattiva.

Per il momento il costruttore non ha ufficializzato quando la nuova coupé arriverà sul mercato, ma è ipotizzabile un lancio nel corso del 2020 con prezzi non dissimili da quelli della Portofino.