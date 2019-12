Maglioni natalizi 2019: i modelli must have delle Feste

E se persino la Famiglia Reale inglese si è fatta immortale per un ritratto delle Feste interamente agghindata a suon di maglioni natalizi, chi siamo noi per tirarci indietro?

I modelli tra cui scegliere sono tanti: da quelli fatti ai ferri con renne e pinguini innamorati fino a quelli con pattern nordici in salsa pop.. trovare quello giusto non è assolutamente facile.

Sono infatti anche le grandi maison di moda a proporre la propria versione e ad indossarli per primi sono influencer e it girl dallo stile super cool.

Infantile? Scontato? Noioso? Assolutamente no! I maglioni natalizi sono la soluzione ideale per tutti i regali alle fashion victims più agguerrite e sono in linea perfetta con tutte le tendenze moda della stagione.