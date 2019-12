Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Potresti sentire che qualcuno sta cercando di metterti i bastoni tra le ruote. È importante non dimenticare chi sei adesso. Non essere sorpreso se sentirai una spinta negativa da qualcuno o qualcosa. In tal caso, allontanati dalla situazione. Non è tua responsabilità rendere felici tutti. Non buttarti giù mentre cerchi di tirar su gli altri.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi c’è una maggiore tensione emotiva. Potresti essere in prima linea nell’azione mentre porti le cose più in alto e più lontano. Tieni una mappa a portata di mano o potresti finire da solo in mezzo al nulla. Le altre persone cercheranno qualcosa di pratico nel tuo approccio in modo che abbiano qualcosa di solido su cui appoggiarsi durante questo periodo.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Mettiti insieme e scopri cosa desidera il tuo cuore. Oggi c’è una forza aggressiva che ti fa vibrare. A meno che tu non abbia fermamente in mente ciò che desideri e senti, sarai facilmente trascinato fuori pista. Rimani radicato e dovresti essere a posto.

Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è una giornata fantastica per te. Sei in grado di fare molto durante il giorno. Una volta che ti prendi cura delle cose necessarie, sentiti libero di passare al divertimento. Ti sei guadagnato il diritto di liberarti e festeggiare. C’è fiducia dentro di te, quindi metti in mostra le tue abilità.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non trattenerti oggi. Sei la persona giusta per ogni situazione che incontri. Avrai l’istinto necessario per passare a un progetto, vedere cosa deve essere fatto e raccogliere tutte le risorse. C’è un’aggressività che ti spinge a fare una grande conquista, spianando la strada a un’enorme celebrazione di festa e divertimento.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Mandala tua aggressività nella giusta direzione oggi. Non dovrebbe essere troppo difficile poiché conosci e comprendi il significato di un lavoro ben fatto e ciò che è necessario per ottenere risultati. Sei ansioso di spostare l’attenzione su determinati progetti. Fidati di sapere esattamente come procedere.



Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Promuovi l’equilibrio e l’armonia oggi. Mettiti al sicuro in un ambiente stabile in cui puoi risolvere i tuoi dubbi. Una volta uscito, avrai un nuovo atteggiamento con cui partecipare alle avventure della giornata.



BILANCIA ⭐⭐ TOP:Dovresti provare a cucire la lingua oggi. Anche se pensi di avere tutte le risposte, potresti non aver preso in considerazione tutti i pezzi del puzzle. C’è un’aggressione emotiva che può avere un forte effetto su tutti, specialmente su di te. Considera di essere più un ascoltatore che un oratore.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi non è il giorno giusto per rilassarsi. C’è una questione pratica molto importante che deve essere affrontata prima di poter intraprendere qualsiasi attività. Gli eventi della serata saranno divertenti e gratificanti finché completerai i compiti della giornata, lasciando la tua mente libera da obblighi.



Oroscopo del giorno 19 Dicembre 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:C’è aggressività per te oggi, ma questa sensazione può esserti utile e farti capire cosa sta succedendo. C’è una forza pratica che ti aiuta a rimanere radicato e realistico su alcuni problemi. Non fare promesse che sai di non poter mantenere. Non essere il venditore che promette il mondo e non riesce a consegnare nulla.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Non essere sorpreso se ti senti come se fossi stato colpito con un bastone oggi, perché qualcosa ti spinge a muoverti. Dovresti pensare a come le tue capacità e la natura percettiva possono essere utilizzate al meglio per fare le cose in modo efficiente ed efficace.



PESCI ⭐ TOP:Prova a tenere sotto controllo le tue emozioni oggi. È possibile che tu possa arrabbiarti estremamente e fare del male a te stesso e agli altri. È importante mantenere una certa modestia e umiltà in ogni momento. Costruirai un buon personaggio che guadagna il rispetto degli altri, compresi i tuoi superiori.