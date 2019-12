Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2019 Venerdì è il segno dell’Acquario è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi c’è molta benzina sul fuoco. Trascorri del tempo con i bambini e sii creativo. Metti a frutto la tua personalità amante del divertimento incoraggiando gli altri a giocare insieme a te. Questa è una buona giornata per offrire i tuoi talenti agli sforzi di gruppo. Sarai una persona gradita in ogni situazione sociale.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Disperdi la tua energia liberamente oggi, ma non stupirti se le altre persone proveranno a trascinarti nella direzione opposta. La flessibilità è un aspetto chiave per te. Liberati dalle restrizioni e improvvisa.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Le tue emozioni possono essere smorzate oggi, ma non lasciarti abbattere. Per sfruttare al meglio questa giornata, dovresti lavorare con l’energia. Impegnati in compiti che richiedono più disciplina e forza di volontà. Entra in modalità seria. Affronta compiti pratici che richiedono una mano ferma e un pensiero concreto. Puoi ottenere parecchi risultati.

Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi può essere difficile prendere una decisione. Sei così bombardato da fatti e informazioni che non sei sicuro di come procedere. Non lasciarti sopraffare. Sei il maestro dell’analisi e dell’organizzazione. Se qualcuno può sistemare le cose, quello sei tu. Fidati delle tue capacità e mettile in pratica. Mantieni le cose leggere ed energiche. Non impantanarti troppo con i dettagli.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti voler andare in molte direzioni oggi, ma qualcosa sembra impedirtelo. Questo fastidioso conflitto di energie può rendere difficile sfruttare al meglio la tua giornata, ma puoi farlo. Non agire troppo in fretta. Valuta tutte le tue scelte prima di prendere una decisione finale. Se nulla sembra adattarsi, non costringerlo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:C’è una frenesia oggi che potrebbe lasciarti un pò escluso. Potresti voler prendere le cose più lentamente, ma l’energia del giorno non consente esitazioni o ritardi. Questo è un buon momento per uscire. Stabilisci contatti importanti con gli altri. Mantieni il tuo umorismo a portata di mano.



Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è un grande giorno per te. Sei in grado di fare molto. Potresti trovare una spinta per le tue emozioni che ti aiuta a rimanere in pista con tutto ciò che devi fare. Integra i tuoi piani con gli altri e scopri quali incredibili scoperte puoi fare. Puoi mantenere un comportamento piacevole in ogni situazione.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:C’è un umore cupo che ostacola le tue emozioni oggi, ma le cose ti favoriscono in generale. I contatti che hai ora possono essere estremamente preziosi. Potresti ottenere molte informazioni dalle interazioni sociali. Questa è una bella giornata, cancella quante più cose possibili dalla tua lista.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Questa è una giornata eccellente per te. Le persone sono sulla tua stessa lunghezza d’onda. Puoi ottenere parecchi risultati. Potresti voler adottare un approccio disciplinato oggi. Valuta di essere un pò più realistico con le tue azioni. Nel complesso, dovresti goderti il buon umore tutto il giorno. Il tuo umorismo ti accompagnerà ovunque.



Oroscopo del giorno 20 Dicembre 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere difficile adattarsi alle attuali tendenze del giorno. L’energia è leggera, ma tu senti il bisogno di diventare più profondo e penetrante. Prenditi una pausa dalla tua solita intensità e cerca di mantenere le cose leggere. Rimani in superficie e sii socievole.



SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Può sembrare che oggi le persone abbiano perso la sensibilità. Nel frattempo, ti senti indeciso e incerto su quale direzione prendere. Le persone vogliono avere tue notizie. Vogliono sapere cosa stai pensando. Non aver paura di dire la tua anche se va contro tutti. Non arrabbiarti se le cose non vanno esattamente per il verso giusto. Tutto tornerà alla noralità presto!



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Questo è un bel giorno per uscire e stare con le persone piuttosto che sederti a casa. Comunica con gli altri a livello personale e condividi parte della tua saggezza. Allo stesso tempo, apriti a ricevere importanti conoscenze. Non prendere le cose troppo sul serio. Nessuno sarà in vena di conversazioni profonde in un giorno come questo.