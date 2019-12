Val Gardena relax

Per le tue Festività scegli il Meglio!

Mercatini natalizi, SPA e sci sulle bellissime piste della Val Gardena

Val Gardena relax – Quest’anno per il tuo meritato relax, scegli la Val Gardena: l’oasi di pace e benessere per corpo e mente.

L’Hotel Tyrol di Selva, a 30 metri dallo skilift Nives, mette a disposizione di tutti i suoi ospiti una rilassante piscina coperta, sempre riscaldata a 30° con il pavimento in lastre di marmo, circondata da pannelli e soffitti di stucco e roccia, solcati da travature di antico legno massiccio.

Oppure, chi vuole prolungare le atmosfere innevate, può immergersi in un caldo bagno all’esterno, in mezzo alla neve che ricopre il giardino: un idromassaggio coccolerà chiunque vorrà respirare la frizzante aria alpina.

Accanto all’idromassaggio troverete anche la “sauna in baita”. Il segreto? Dopo la sauna, una doccia fresca, un giro in giardino per raffreddare il corpo e un pò di relax nell’idromassaggio. Di sera poi, lo spettacolo del cielo stellato è incredibile!

L’area wellness dispone anche di sauna aromatica, realizzata interamente in legno profumato, che raggiunge temperature elevate oltre i 60°; una sauna stube studiata appositamente per stimolare il rilassamento del corpo e una naturale pulizia della pelle; non mancano poi bagno turco e vasca salina.

Tra i trattamenti che vale la pena provare: la Thermo Spa, in cui sperimentare innumerevoli varietà di bagni e massaggi per il corpo, energetici e rigeneranti. Immersi e coccolati in un lettino confortevole, riscaldato a temperatura del corpo, vi sembrerà quasi di galleggiare senza peso!

Ma non temete, c’è spazio anche per il benessere del palato! Ai fornelli del ristorante lo chef Alessandro Martellini, interprete delle tradizioni locali, punta su ingredienti freschissimi e prodotti del territorio. E ad accompagnare i piatti, una cantina di vini di qualità: dall’opulento Cabernet Sauvignon all’elegante Pinot Nero, dal burroso Chardonnay al piccante Syrah..

Che altro aggiungere? Buon relax a cinque stelle!