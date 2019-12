Lamborghini V12 Vision Gran Turismo

L’hypercar ibrida virtuale

La concept car che diventerà contenuto scaricabile per Play Station 4

Lamborghini V12 Vision Gran Turismo è una monoposto in metallo che, indubbiamente, richiama lo stile Lambo con le sue linee spigolose e la silhouette sviluppata sulla linea centrale.

In occasione delle finali mondiali del FIA Certified Gran Turismo Championships 2019 di Monte Carlo, Lamborghini presenta la sua idea di futuro con una concept car che diventerà un contenuto scaricabile in Gran Turismo Sport per Play Station 4.

La concept car ideata per Play Station 4 ha un’alimentazione ibrida composta da un motore aspirato V12 6.5 che eroga 785 CV e una batteria elettrica da 34 CV. La potenza combinata è così di 819 CV.

La Sián è capace di superare i 350 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi. Per la Vision Gran Turismo è facile quindi immaginare prestazioni simili o migliori; gli appassionati di Gran Turismo Sport per PlayStation 4 lo potranno scoprire solo dalla primavera del 2020!

Nelle linee si ritrova tutto la storia, la tradizione, il presente e il futuro della Casa del Toro. La forma esagonale dei finestrini laterali riprende il motivo stilistico della Lamborghini Marzal Concept del 1966; la grande “Y” luminosa che forma il gruppo ottico posteriore, così come l’anteriore, è un’evoluzione degli stilemi attuali.

La linea centrale della fiancata divide in due la silhouette laterale e i passaruota separati dalla carrozzeria contribuiscono a dare un ulteriore tocco di sportività.

Per salire a bordo occorre sollevare la parte anteriore dell’abitacolo. I comandi di guida sono raccolti sul volante aperto in alto e tutte le informazioni per il pilota sono invece proiettate in maniera virtuale sul parabrezza con un grande head-up display.

Con l’iniziativa Vision Gran Turismo, il popolare gioco di corse ha permesso alle case automobilistiche di ideare le loro vetture del futuro!